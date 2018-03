På tide at presidenten trakk seg

- Afghanistan er et av verdens verste land å bo i for kvinner

Stortingspresident Olemic Thommessen har trukket seg, som følge av byggeskandalen på Stortinget. Det er en riktig beslutning, men det burde ha skjedd for flere dager siden. At KrF måtte gjøre det klart for Høyre at de ikke har tillit til Thommessen før han trakk seg, er ikke godt nok. I stedet for å avvente KrFs beslutning, burde Thommessen ha tatt ansvar på eget initiativ.

I flere måneder har Thommessen skjøvet ansvaret for byggeskandalen over på andre. Senest mandag valgte Thommessen å skyve ansvaret for de enorme budsjettoverskridelsene over på firmaet Multiconsult og den avgåtte stortingsdirektøren Ida Børressen. Ekstra problematisk var det at han ikke oppsøkte oppdatert informasjon om tilstanden i byggeprosjektet, fordi han mente det ville ha gitt inntrykk av «mistillit» til direktøren.

I Stortinget mandag var både Venstre og KrF tydelig kritiske til Thommessen. Torsdag gjorde Knut Arild Hareide det klart at KrF ikke lenger har tillit til Thommessen. Å fremme mistillit mot en stortingspresident, er en alvorlig beslutning. Derfor var det riktig av KrF å vente til de fikk fakta på bordet, blant annet ved å få høre presidentens egen versjon mandag. Likevel bør både Venstre og KrF reflektere over om det var rett å støtte Thommessen i høst, etter Riksrevisjonens flengende kritikk av presidentskapets håndtering av byggesaken.

Stortinget har mye å lære av denne saken. Dette bør være siste gang Stortinget forsøker seg som byggherre. I tillegg bør flere tenke grundig over hvor langt de er villige til å gå i å støtte sine egne. Det gjelder også statsminister Erna Solberg, som ga Thommessen fornyet tillit i høst. Man skal ikke kaste en president i utide, men grensen for Solbergs tillit burde ha blitt overskredet for lengst.

Vi er glade for at presidenten har tatt ansvar. I framtida bør høytstående politikere vise større vilje til å ta ansvar enn det Thommessen har lagt for dagen.

