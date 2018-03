Atomkrigen er avlyst, Kim gnir seg i hendene

To RBK-spillere får 2-er på børsen etter tapet: «Han er for grønn foran eget mål»

– Norske foreldre må være klar over at de utsetter egne og andres barn for fare

Saken oppdateres.

Etter flere måneder med stigende spenning mellom de to landene, kan vi endelig puste lettet ut. Likevel er det først og fremst Kim som kan slippe jubelen løs.

LES OGSÅ: Donalds ville år

Etter en lang rekke trusler som har vekslet mellom det latterlige og det dypt urovekkende, er det godt å se nye takter fra de to statslederne. Spesielt skremmende har ryktene om at flere i Trumps innerste krets ønsket å gi Nord-Korea en «blodig nese», ved å gjennomføre målrettede angrep mot nordkoreanske atomlagre. Konsekvensen kunne ha vært et nordkoreansk angrep på Tokyo og Seoul. Analyser tyder på at hundretusener av liv ville ha gått tapt i løpet av få dager, selv uten at atomvåpen ble tatt i bruk.

Hvis møtet blir en realitet, fortjener Trump honnør for å ha brutt med det som i dag framstår som en mislykket amerikansk politikk overfor regimet i Pyongyang. Etter 2000 har amerikanerne nektet å gjennomføre bilaterale samtaler med Nord-Korea. I stedet satset de på at harde sanksjoner ville få regimet til forhandlingsbordet. At Nord-Korea har bygget opp et arsenal av atomvåpen, viser med all mulig tydelighet at det ikke har fungert. Forklaringen er en kombinasjon av hjelp fra Kina og Russland, samt at Kim dynastiet har vært mer enn villig til å la befolkningen sulte.

LES LEDEREN: Nå er det mannen i det hvite hus som får hårene til å reise seg

USA sier at temaet for møtet blir atomnedrustning. Den som håper at Nord-Korea vil kvitte seg med atomvåpnene, vil antakelig bli skuffet. Betingelsen for det er at USA garanterer at de ikke vil angripe landet. Hvis Kim har lært noe, er det at kombinasjonen av atomslagkraft og diplomati virker. Det gir han neppe avkall på.

Et av Nord-Koreas viktigste mål er å bli anerkjent som et fullverdig medlem av det internasjonale samfunnet. Derfor har de jaktet direkte samtaler med USA i en årrekke. Nå har Trump oppfylt ønsket deres. Det er ikke en selvfølge at amerikanerne vinner fram. De har ingen ambassadør i Sør-Korea, og utenriksdepartementet ligger brakk. Selv om Trump ikke overbeviser nordkoreanerne om å ruste ned, er det på sin plass å anerkjenne at han har tatt et skritt i riktig retning.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter