Politikerne har ansvar for å hindre netthets

I mange år har det vært bred enighet om at Norge er et harmonisk land, uten store konflikter. Mange saker har skapt sterkt engasjement, men debatten har stort sett vært saklig og anstendig. Nå ser vi dessverre en utvikling i en annen retning.

I de stille påskedagene som nå står for døren, får vi anledning til å tenke gjennom om det norske debattklimaet er i ferd med å bli for hardt, om vi har utviklet holdninger som gjør Norge til et mindre hyggelig land å bo i. Er den saklige uenigheten på enkelte områder så sterk at den utvikler seg til fiendskap på et personlig plan?

Nettroll og hatefulle ytringer i sosiale medier har vært et problem i mange år. De siste ukene, mens striden rundt Sylvi Listhaug har pågått, ser det ut til at dette problemet er blitt enda verre.

Politiets sikkerhetstjeneste oppsøkte før helgen en rekke personer flere steder i landet som har kommet med grove trusler og sjikane mot Sylvi Listhaug, Knut Arild Hareide og Jonas Gahr Støre. Politiet har gjort dette både for å forebygge en farlig utvikling og fordi mange av ytringene kan være straffbare. Loven forbyr trusler, trakassering, diskriminering og hatefulle utsagn.

Grensene for hva som er akseptabelt å si, har flyttet seg mye de siste årene, og mange, særlig kvinner, kvier seg for å delta i den offentlige debatten fordi de risikerer å bli møtt med hat.

Statsminister Erna Solberg sa i en stortingsdebatt i forrige uke at alle representantene burde tenke gjennom om de hadde bidratt til en anstendig debatt. Hun har rett. Når vi ser hvordan hatefulle ytringer sprer seg på nettet, har politikere i alle partier et stort ansvar for å uttrykke seg saklig og anstendig. Uenighet i sak må aldri tippe over i personhets.

Tonen mellom politikerne har vært uvanlig skarp de siste ukene. Det kan ha en smitteeffekt. Grensene for akseptable ytringer kan bli flyttet enda lenger i feil retning. Det betyr ikke at debatten trenger å bli mer tannløs. Politikerne må tvert imot bli flinkere til å snakke tydelig og gå rett på sak, men uten å gå til personangrep. Temperaturen i den politiske debatten skal være høy, men ordskiftet må være anstendig.

God påske.