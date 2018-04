Ynkelig og skammelig oppførsel i Senterpartiet

Misfornøyd med et kjøp eller en tjeneste? Her kan du klage inn forbrukersaker

I 2016 mottok Liv Signe Navarsete en grov og seksualisert Facebook-melding. Meldingen ble sendt fra en fest på Storlien, der flere trønderske Sp-politikere deltok. Meldingen er både ekkel og moralsk forkastelig, ikke minst med tanke på at Navarsete var sykmeldt med stress etter maktkampen i Senterpartiet et par år tidligere, der flere av festdeltakerne sto på motsatt side. I tillegg stiller saken Sp i et svært dårlig lys.

En kort stund så Sp ut til å være det eneste partiet som ikke ble rammet av metoo-kampanjen. I november i fjor het det fra partiet at de ikke hadde noen varslersaker. Det bildet slo raskt sprekker. I mars måtte Dag Rønning, fylkesordfører i Hedmark, gå av etter varsler om «upassende oppførsel». Flere kvinnelige medlemmer i Hedmark Senterparti sa til VG at de ikke følte at partiledelsen tok dem på alvor etter at Rønning ble valgt som gruppeleder for Sp i fylkestinget i mars.

Bare noen uker senere ble meldingen til Navarsete kjent for offentligheten. Det er ikke hvem som helst mistanken har falt på. Stjørdals-ordfører Ivar Vigdenes, rådgiver Jostein Grande, Steinkjer-ordfører Bjørn Arild Gram og Sp-nestleder Ola Borten Moe er bare noen av de trønderske Sp-toppene som var til stede på festen på Storlien. Alle benekter å ha kjent til meldingen, sier Grande til Aftenposten.

At sentralstyret i Sp burde ha tatt denne saken langt mer alvorlig, er åpenbart. Partileder Trygve Slagsvold Vedum skal ha kjent til saken i lengre tid, uten at noe har skjedd. Generalsekretær Knut M. Olsen sa til NRK at han hadde «glemt» episoden. Likheten med Frp's håndtering av Leirstein-saken, der hele partiledelsen fikk kollektiv hukommlsessvikt, er påfallende og pinlig.

Nå ser det ut til at partiledelsen har innsett at de må ta ansvar og rydde opp. Olsen sier at han er i tett dialog med alle involverte. Likevel kommer det for sent. Flere kvinner i Sp følte seg tilsidesatt i Rønning-saken. Nølingen med å ta tak meldingen Navarsete mottok, gjør antakelig situasjonen verre. Spesielt Navarsete har all grunn til å føle seg sviktet.

Den typen pubertal hets som meldingen til Navarsete representerer, er uakseptabel. At ingen av de ansvarlige tør stå fram, er ynkelig. Det er på tide å manne seg opp og ta ansvar.

