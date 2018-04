Måker er en del av byens rike fugleliv

Pappa Reginiussen: - For seint på kvelden for flaggheising. Men dette var stort

Bendtner irritert over at RBK sluknet etter ledermålet

Saken oppdateres.

Det meldes om økt salg av rovfuglimitasjoner som skal skremme måker og andre plagsomme fugler fra å holde til på byens hustak. Det er ikke uproblematisk at mange gjør alt de kan for å jage fuglene ut av byene. Når måker omtales som skadedyr, er det med på å skape negative holdninger og spre hat mot en bestemt fugleart.

Måker som stuper ned på restaurantgjester for å forsvare sine avkom, fugler som stjeler mat fra bordene og som griser ned utesteder, kan være plagsomme. Men hekketiden varer i en forholdsvis kort tid om våren. Så snart fugleungene er flyvedyktige, reduseres problemet med fugler som opptrer truende og sjenerende for å forsvare sine små.

Også irriterende måker har krav på beskyttelse og vern i denne perioden. Når de jages med falske rovfugler i plast og andre hindringer, kan det fort bryte med vernet vi har gitt fugler og dyr i en sårbar og vanskelig periode. Vi må lære oss å sette pris på at det finnes natur og fugleliv der det er uterestauranter og takterrasser.

Norsk Ornitologisk Forening (NOF) har de siste årene opplevd at stadig flere ønsker å avlive fugler de opplever som plagsomme. NOF mener det er et økende problem at folk tar seg til rette, avliver fugler og fjerner reir, uten at de har søkt om nødvendig tillatelse til skadefelling. Vi har også sett stygge eksempler på at hat mot måker har ført til at fugler blir avlivet og plaget på grusomme måter.

Det er kommunene som avgjør om fugler kan felles fordi de utgjør skade. I likhet med NOF mener vi at kommunene må legge seg på en restriktiv linje når de vurderer søknader om skadefelling av blant annet fiskemåke. Det er en art som er i tilbakegang på kysten og listet som en truet fugleart.

Årsaken til at mange trekker inn til byene er at de lett finner mat der. Derfor er det beste tiltaket mot plagsomme fugler på taket å sørge for at de ikke så lett finner mat overalt.