Doktor Frankensteins avgiftsmonster

Noen avgifter trenger imidlertid ikke drahjelp av moromenn og -kvinner for å bli parodiske. Vi snakker selvfølgelig om sukkeravgiften, som ble hevet i fjor, da regjeringen og KrF oppdaget at de trengte to milliarder ekstra for å få statsbudsjettet til å gå opp.

Skatter og avgifter er et fornuftig middel for å få penger i statskassa. Det gjelder også for en avgift på sukkerholdige varer. Problemet er at sukkeravgiften rammer så vilkårlig at man skulle tro den var sydd sammen av doktor Frankenstein. Den gjelder for sjokolade, men ikke for kjeks. Den gjelder for lettbrus, men ikke for iskrem.

Godteriprodusenten Hval Sjokolade bruker noen enkle triks for å unngå avgiften. Bedriftens nye mandelstang har sjokoladetrekket på undersiden og er stekt i et par minutter. Da koster den 30 prosent mindre enn en søtsak som har sjokoladen på toppen og er laget med kald marsipan. Etter varmebehandlingen teller den nemlig som bakverk, som ikke er avgiftsbelagt.

Da avgiften ble hevet i fjor, advarte kritikerne om at økningen ville føre til mer svenskehandel. Mye tyder på at spådommene var riktige. Etter at sukkeravgiften ble hevet, bestiller vi søtsaker på nettet som aldri før. Trøndere har aldri handlet så mye brus og godteri på Storlien som nå. Hvis avgiftsøkningen hadde blitt utredet før den ble vedtatt, kunne vi antakelig unngått noen av disse problemene.

Nå kan eierne av svenske nettbutikker le hele veien til banken. «En gavepakke fra norske politikere», sa sjefen for nettbutikken Max Godis til Dagbladet i mars. «Kommer du fra Norge, får du mer for pengene når du handler hos oss», skriver butikken på nettsidene sine. Det er et tilbud nordmenn ikke har sagt nei til. Selskapets netthandel har vokst med 40 prosent, godt hjulpet av momsgrensen på 350 kroner.

Konsekvensene av økningen i sukkeravgiften viser at det er uklokt å endre avgifter under nattlige budsjettforhandlinger. Hensikten med avgiften er både å skaffe staten inntekter og å bedre folkehelsen. Da er en avgift basert på sukkerinnhold bedre enn dagens ordning. Sukker blir ikke sunnere av varmebehandling. Det bør sukkeravgiften gjenspeile.

