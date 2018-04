Sola skinner på trøndersk næringsliv

Berlin er ikke bare Europas kuleste by. Byen er også en oase for bilentusiaster

Det går unna i trøndersk næringsliv. Ny E6 mellom Oppdal og Trondheim. Vindpark på Fosen. Kampflybase på Ørlandet. Alt bidrar til en optimisme i næringslivet vi ikke har sett siden før finanskrisen. Det viser forventningsbarometeret til Sparebank 1 SMN. Nå gjelder det å sørge for at oppturen blir langvarig.

«Vi antar at det vil være gode tider i minst ti år framover», sier Arnt Egil Aune til Adresseavisen. Han er leder i Aune Transport, et av firmaene som bygger ny E6. Nå bygger Aunes firma vei i Soknedal i Midtre Gauldal. Den skal være ferdig i 2020. Etterpå står strekningen gjennom Melhus for tur.

Også trøndersk havbruk kan gå enda lysere tider i møte. Lakseprisen er på vei opp igjen etter fjorårets knekk. I midten av mai skal norske og kinesiske myndigheter i gang med en ny runde forhandlinger om en frihandelsavtale. Kommer den på plass, er det duket for fest i oppdrettsnæringa. Mange trønderske oppdrettere har vært utestengt fra det kinesiske markedet i mange år. Hvis døra åpnes på nytt, kan de få tilgang til et marked der appetitten på sjømat vokser kraftig.

Ikke alt er fryd og gammen. Antall bedriftsledere som ser for seg at de vil ansatte flere det nærmeste året, har riktignok økt kraftig. Problemet er at arbeidsledigheten i Trøndelag er svært lav, knappe to prosent. Lav ledighet er i utgangspunktet bra. Samtidig kan det føre til mangel på kvalifiserte arbeidssøkere. Hvis bedriftene sliter med å finne flinke folk når de trenger dem, kan det bli en bremsekloss for videre vekst.

I januar skrev Bente Wold Wigum, regiondirektør i Nav Trøndelag, at omtrent 22 000 trøndere sto utenfor arbeidslivet. De må ikke bare tilbake i arbeidslivet, de må tilbake i arbeidslivet med den kompetansen næringslivet etterspør. Heldigvis har Nav i Værnes-regionen og Trondheim vist at kvalifiseringsprogrammene deres lykkes. Nesten 70 prosent av deltakerne kommer i arbeid. Hvis programmene utvides, kan de bidra til at oppturen fortsetter.

Vi har all grunn til å glede oss over at trøndersk næringsliv går så det suser. Men hvis vi hviler på laurbærene, kan vinden fort snu igjen.

