VM-søknaden må tåle dagens lys

Saken oppdateres.

Norge er verdens beste skinasjon, og Trøndelag er ryggraden i norsk skisport. Derfor er det naturlig at også vi arrangerer ski-VM fra tid til annen. Trondheim er en naturlig og god kandidat til å arrangere verdensmesterskap i nordiske grener. Derfor bør FIS-kongressen velge Trondheim som arrangør i 2023 eller 2025.

Det er all mulig grunn til å være bekymret over hvordan tildelingen av store internasjonale mesterskap foregår. Spillereglene er uoversiktlige, og de høye herrer i FIS (Det internasjonale skiforbundet) har for utydelige kriterier når søknader vurderes. Arrangørbyene som konkurrerer om å få tildelt ski-VM, reiser til kongressen og serverer mat og drikke til delegatene for å skape oppmerksomhet rundt søknaden.

Det er beklagelig at systemet er slik. Norge og Trondheim må holde sin sti ren og presse på for mer åpenhet og forutsigbarhet.

Slike tildelingsprosesser kan lett skape en kultur hvor det oppstår mistanker om at noe er muffens. Gaver og servering av drinker og mat er dessverre en del av spillet rundt en slik søknad. Men de offentlige midlene som Trondheim kommune bruker på søkerprosessen må kunne dokumenteres. Det må være åpenhet om hva delegasjonen fra Trondheim gjør og bruker penger på. Vi skal ikke sikre oss dette arrangementet for enhver pris.

Trondheim må bruke VM på ski til å skape en folkefest, slik vi hadde i 1997. Internasjonale sportsmesterskap har lenge utviklet seg i feil retning, med skyhøye investeringer og pengesløsing. Norge kan bruke sin posisjon til å dempe utviklingen. Kommunen må sørge for at anleggene holder god nok standard, men nøkternhet er viktig. En VM-fest i Trondheim må også lokke frem private investorer fra lokalt og regionalt næringsliv til å bidra i et spleiselag.

