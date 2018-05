Sjokkerende hvis Tidal har trikset med lyttertall

Det er et sammenhengende grusteppe, noen steder flere cm dypt, hvor den mest erfarne syklist kan miste kontroll over sykkelen

Saken oppdateres.

I forrige uke skrev Dagens Næringsliv at lyttertallene til strømmetjenesten Tidal, der man kan lytte til musikk fra en rekke artister, ser ut til å ha blitt manipulert. Hvis Tidal har manipulert tallene bevisst, slik DNs undersøkelser tyder på, er det en kynisk utnyttelse av tjenestens kunder for å blåse opp lyttertallene til utvalgte artister. Musikernes rettighetsorganisasjon Tono har nå anmeldt Tidal til Økokrim. Det gjør de rett i.

Over 1,7 millioner brukerkontoer kan ha blitt berørt av manipulasjonen, som framstår svært mistenkelig. Sanger fra Beyoncés album «Lemonade» og Kanye Wests album «The Life of Pablo» skal ha blitt avspilt et svimlende antall ganger på kort tid, totalt 320 millioner. Kanye West har samarbeidet med Tidal-eier Shawn Carter, alias Jay Z, i en årrekke. Mistanken blir ikke svekket av at Beyoncé er gift med Carter.

Forskere fra NTNU Gjøvik har gjennomgått tallene DN har fått tilgang til. Ved hjelp av statistiske analyser har de påvist at det er ekstremt usannsynlig at de falske avspillingene skyldes systemfeil eller dataangrep. Tidal hevder på sin at dataene er stjålet og bedyrer at det ikke har foregått noen manipulasjon. De anklager DN for løgn og truer DN og NTNU-forskerne med søksmål. Det framstår som et desperat forsøk på å kneble kritisk journalistikk og forskning.

Konsekvensen av talltriksingen kan være at flere artister, deriblant Motorpsycho, har fått utbetalt mindre i royalties enn de har krav på. At Tidal ved lanseringen skrøt av at de ville betale artistene bedre enn andre, gjør et eventuelt svik mot musikerne ekstra graverende. Hvis Tidal har brukt sin tilgang til brukernes kontoer for å registrere falske avspillinger, er det dessuten en alvorlig krenkelse av personvernet.

Tallfusk er ikke nytt. I 2015 ble det avslørt at Volkswagen trikset med utslippsmålinger for å få biler til å framstå som mer miljøvennlige enn de var. Michael Winterkorn, den tidligere sjefen for Volkswagen, må nå i retten i USA, anklaget for svindel. Hvis Tidal har manipulert lyttertallene, kan en rettssak sørge for at de som står bak blir stilt til ansvar.

Om norske artister har tapt penger for at noen av verdens rikeste musikere skal bli enda rikere, er det alvorlig. En rettssak kan skape klarhet og sørge for at artister som eventuelt har tapt inntekter, får oppreisning.

