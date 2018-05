Det er plass til alle på nasjonaldagen

- Dette er skuffende at det kjøres såpass fort her

Slike strømninger skaper dype splittelser mellom folk. Heldigvis er det ikke slike holdninger som står sentralt når vi markerer vår egen nasjonaldag.

Norges nasjonaldag står fortsatt sterkt i vår bevissthet. Det er et sunt tegn på en åpen og inkluderende nasjonalfølelse som vi skal glede oss over.

17. mai er folkefest, barnetog, russetog og borgertog og en utmerket anledning for å feire. Det er også en dag hvor vi setter pris på våre viktigste verdier, feirer demokratiet, folkestyret og friheten vi for ofte tar for gitt. Vi har mange grunner til å være stolte av det landet vi bor i og over hvordan vi har utviklet oss til et av verdens beste land å leve i.

Vi er enige med Ismail Elmi, som i et debattinnlegg i Adresseavisen på vegne av «Mangfold i Trøndelag», skrev at 17. mai er en dag hvor også mange med innvandrerbakgrunn føler at dagen er en inkluderende dag. I innlegget skriver Elmi at mange med innvandrerbakgrunn har bodd i Norge så lenge at de regner seg som norske og ser på 17. mai som sin nasjonaldag også.

Det er grunn til å håpe at mennesker med innvandrerbakgrunn også deltar i feiringen i morgen. Norske flagg og norske bunader vil prege gatebildet over hele landet. Men det er også plass til andre lands nasjonaldrakter og andre lands flagg på en slik dag.

Våre verdier og feiringen av nasjonaldagen trues ikke av det. At mennesker fra andre land deltar, viser styrken og åpenheten i det norske fellesskapet. Vi har sett forsøk på å skape en debatt om at utenlandske flagg ikke hører hjemme på en slik dag. Det ble heldigvis bare med forsøket.

I en globalisert verden bør nasjonaldager feires på en måte som inkluderer alle og hvor vi holder frem våre grunnleggende verdier som demokrati, medmenneskelighet, respekt og toleranse. Det er naturlig å kjenne stolthet over å bo i et av verdens mest utviklede demokratier på en slik dag.

Vi ønsker alle våre lesere en god 17. mai.