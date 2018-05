Bedre VM-lykke ved neste korsvei

Kokkens tips til deg med ugress i hagen: «If you can’t beat them, eat them»



Men når VM skal tildeles for 2025 bør Trondheim igjen søke. Da er sjansene store for en folkefest i Granåsen.

Delegasjonen fra Trondheim, som presenterte byens søknad i Hellas denne uka, har gjort en hederlig innsats for å få VM til Norge og Trøndelag. De nådde ikke opp denne gangen. Vårt inntrykk er at det ble argumentert godt rundt søknaden, men at det var den sloveniske byen Planicas tur denne gangen. De har alle fasiliteter på plass og kommer helt sikkert til å arrangere et flott ski-VM i 2023. Det er også et godt argument for Planica at store mesterskap skal arrangeres lenger sør i Europa. Det vil skape større interesse for en sport som ikke akkurat er verdensomspennende.

Politikerne i Trondheim skal før sommeren ta stilling til om byen bør søke om VM for tredje gang. Neste anledning er i 2025. Det er gode grunner for at Trondheim bør gjøre nettopp det. Trøndelag er ryggraden i norsk skisport, og et VM i Granåsen vil gi anledning til å ruste opp VM-anlegget med støtte fra staten. Norge, som ofte forsyner seg grovt av VM-medaljer, må fra tid til annen også arrangere store mesterskap.

Rådmann Morten Wolden har helt rett når han kritiserer hemmeligholdet rundt avstemningen i FIS Council. Hvordan representantene stemmer bør være kjent for offentligheten. På den måten sikrer man seg bedre mot at det foregår forhandlinger som ikke tåler dagens lys. Norge må bruke sin innflytelse i det internasjonale skiforbundet til å endre på dette.

Delegasjonen er naturlig nok skuffet etter avgjørelsen i Hellas. Aller mest skuffet er Guri Hetland, sjefen for Trondheims VM-lag. Hun skal ha ros for innsatsen hun har lagt ned. Erfaringen og kompetansen hun har vært med på å bygge opp blir viktig i en ny prosess. Større engasjement fra innbyggerne i Trøndelag rundt en ny søknad svekker heller ikke våre sjanser for et VM i 2025.