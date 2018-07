Nordmenn støtter heldigvis Nato

Saken oppdateres.

I høst er Norge vertsland for Nato-øvelsen Trident Juncture. Øvelsen blir den største i Norge siden den kalde krigen. Rundt 40 000 soldater skal øve sammen i Midt-Norge og på Østlandet. Etter det anspente Nato-toppmøtet forrige uke, er det viktig at alliansen viser samhold. Derfor er det gledelig at norske velgere støtter opp om forsvarspolitikken.

LES OGSÅ: Vi kan ikke sluntre unna Nato-forpliktelsene

Militærøvelser i Norge skaper ofte debatt. Da US Marines ankom Værnes som en del av en femårig rotasjonsordning, ble det møtt med protester. I år har regjeringens beslutning om å invitere over 700 amerikanske soldater til Troms skapt kontrovers. I juni sa SVs Lars Haltbrekken til Adresseavisen at «det er leit at regjeringen tror at det er i Norges interesse å si ja til alt USA ber om.» I et intervju denne uken sier Haltbrekken at han «er bekymret for at man har tillatt at å utvide ordningen på Værnes under ledelse av Donald Trump». Grunnen er Trumps uforutsigbarhet i utenrikspolitikken.

Selv om Haltbrekken har rett i at USAs president er uforutsigbar, er det i Norges interesse at amerikanske soldater befinner seg i Norge og at det avholdes Nato-øvelser på norsk jord. Norges forsvarsevne er avhengig av støtte fra våre allierte. Skal den støtten være effektiv, må allierte styrker forberede seg på norske forhold gjennom øvelser.

LES LEDEREN: Hårfin balansegang i sikkerhetspolitikken

Tidligere i år delte aktivister i Trondheim ut flygeblad som advarte mot at Nato ruster opp til krig i Norge, med påskriften «Syria i dag – Libya i går. Slagmark Trøndelag neste?» Det er en ekstrem holdning som heldigvis ikke har støtte i folket. I en undersøkelse Sentio har utført for Klassekampen, svarer halvparten at de støtter at det kommer flere amerikanske soldater til Norge. Bare 36 prosent er imot.

Det er bra at nordmenn støtter forsvarspolitikken. Samtidig bør vi ikke gå for langt i å provosere Russland. Russiske advarsler om at økt alliert tilstedeværelse i Norge gjør oss til en «uvennlig» nabo, har et rituelt preg, men vi er også tjent med et godt forhold til naboen i øst. Vi støtter amerikanernes nærvær i Norge, men strikken bør ikke tøyes for langt.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter