Vi kan være åpne for å tenke nytt om forsvar

I dag skal Natos generalsekretær Jens Stoltenberg, årets olsokprofil, tale på Stiklestad. Stoltenberg, som tidligere i sommer ble kalt «en lynavleder for stormene innad i Nato» av magasinet The Economist, leder en Nato-allianse som framstår som mer splittet enn noen gang. Nå tar Stoltenbergs tidligere partifeller til orde for at Norge må søke andre allianser i tillegg til Nato. Det er gode grunner til å lytte til dem.

Den viktigste spenningen i Nato er knyttet til byrdefordeling. USA mener at land som Tyskland og Norge bruker for lite penger på forsvar. Siden verken Norge eller Tyskland har lagt fram en plan for hvordan de skal nå målet om å bruke to prosent av BNP på forsvar innen 2024, er det ikke uten grunn.

Samtidig har USAs forhold til Nato blitt mer uforutsigbart. Det skyldes særlig at president Donald Trump jevnlig uttrykker skepsis til alliansen. Han har også sådd tvil om USAs forpliktelse til artikkel 5, som sier at et angrep på ett Nato-land er et angrep på alle. For noen år siden snakket Obama om en vending mot Asia, vekk fra Europa.

I Klassekampen tar tidligere utenriks- og forsvarsminister Espen Barth-Eide til orde for å styrke Norges forsvarssamarbeid med de andre nordiske landene, samt med EU. Det er et godt poeng. Selv om Norge allerede samarbeider med disse landene, kan det være klokt å styrke båndene, så lenge det er innenfor rammene av Nato-samarbeidet.

Høyres Hårek Elvenes er skeptisk. Til Klassekampen avviser han Barth-Eides forslag og advarer mot å satse på Europa. Det er uklart om Elvenes er på linje med sin egen regjering.

Regjeringen virker nemlig mindre skeptisk til nytenkning enn Elvenes. I mai sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) til Stortinget at regjeringen mener at «Europa skal ta større ansvar for vår felles sikkerhet, så sant det ikke kommer i konflikt med Nato-samarbeidet». Hun åpnet også for å delta i «prosjekter av særlig interesse» i EUs forsvarssamarbeid Pesco.

Det er bra at regjeringen ikke er fremmed for å knytte tettere sikkerhetspolitiske bånd til Europa. Selv om Nato vil være Norges fremste forsvarsallianse også i fremtiden, betyr det ikke at vi skal sky andre allianser som pesten.

