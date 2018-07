Facebook og Google bør ikke slippe unna futen

Saken oppdateres.

Hva ville du tenkt hvis en millionær slapp unna med å betale en skarve femhundrelapp i skatt? Det er slik skatten selskaper som Facebook og Google betaler i Norge må framstå for andre norske bedrifter. Norske selskap betaler 23 prosent skatt av overskuddet, mens teknologigigantene slipper unna med å gi lommerusk til statskassen. Nå er det på tide at de betaler skatt på lik linje med resten av næringslivet.

LES LEDEREN: Alt Facebook vet om deg, er til salgs

Ifølge Dagens Næringsliv skattet Facebook i fjor under én million kroner til Norge, men omsetningen anslås å være på to milliarder. I 2016 betalte Google 2,9 millioner i skatt, mens det anslås at de hadde inntekter på 2,5 milliarder samme år.

Tidligere har teknologiselskapene benyttet seg av en blekksprutlignende modell, der hovedkvarteret ligger i land med gunstige skatteordninger, mens inntektene strømmer inn fra alle landene der de tilbyr tjenester. Riktignok har Facebook sagt at de vil føre inntekter fra det norske salgsteamet i Norge, men flere er skeptiske til om det vil føre til at selskapet betaler skatt på linje med andre norske bedrifter.

At staten går glipp av skatteinntekter, er et problem i seg selv. Men det er vel så problematisk at teknologiselskapenes skattefordeler kan gi dem et urettferdig konkurransefortrinn. I flere år har analytikere sagt at det bare er et spørsmål om tid før Amazon, et av verdens mest verdifulle selskap, etablerer seg i de nordiske landene. Da kan norske butikker få en konkurrent med enorme økonomiske muskler, som på toppen av det hele slipper unna med en skattesats i promilleklassen.

Adresseavisen mener: Sosiale medier må ta mer samfunnsansvar

Spørsmålet er hvordan vi skal sørge for at Facebook, Google og Amazon betaler for seg. EU diskuterer nå en «digital skatt». Forslaget går ut på å innføre tre prosents skatt på inntektene selskapene har fra brukerdata eller reklame i et gitt land. EU-kommisjonen anslår at det vil øke skatteinntektene i Europa med 5 milliarder euro, eller 47,8 milliarder kroner.

Heldigvis er det bevegelse i norsk politikk. I vår påla stortingsflertallet regjeringen å vurdere konsekvensene av en skatt av samme type som EU diskuterer. Et lite land som Norge gjør klokt i å avvente effekten av EU-skatten. Men hvis den viser seg å virke, bør vi handle raskt.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter