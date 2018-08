Dårlig dømmekraft av Per Sandberg

Saken oppdateres.

Fiskeriminister Per Sandbergs feriereise til Iran sammen med en norsk-iransk kvinne har vakt oppsikt.

Kvinnen Sandberg reiste sammen med, Bahareh Letnes, har registrert et foretak som har som mål å drive med handel av fisk og sjømatprodukter mellom Iran og Norge. Flere har spurt hvilket forhold Sandberg har til kvinnen, og om han har vurdert habiliteten sin. Både SV og Arbeiderpartiet sier de vil ta saken til Stortinget.

Mye tyder på at Per Sandberg har rett i at Letnes' selskap ikke er aktivt. Sandberg har også et poeng når han sier at problemstillinger rundt hans habilitet først vil være aktuelle dersom selskapet havner på hans bord som fiskeriminister.

Vi mener likevel at flere aspekter ved feriereisen tyder på at Sandberg har utvist dårlig dømmekraft. I Per Sandbergs kalender i Nærings- og fiskeridepartementet var det oppført at han skulle være i Tyrkia. Heller ikke Utenriksdepartementet hadde noen informasjon om det uventede Iran-oppholdet.

Retningslinjene tilsier at statsråder rapporterer hvor de skal feriere og gjerne om reisefølge, slik at man raskt kan få tak i dem – ikke minst ut fra beredskapshensyn. Sandberg brøt regelverket ved at han orienterte Statsministerens kontor om Iran-reisen først to dager etter at han kom til landet.

Selv mener Sandberg at turen var uproblematisk, da dette var en tur han gjorde som privatperson, og ikke som fiskeriminister eller nestleder i Frp.

Det et uholdbart argument. PST har i en årrekke utpekt Iran som sentral i utenlandsk spionasje mot Norge. Norske myndigheter har i senere år utvist flere iranske forskere og studenter fra norske universiteter på grunn av spionfrykt. At Iran var feriemålet, forsterker argumentet om at Sandberg har utvist dårlig dømmekraft i saken.

Som statsråd er man et sårbart mål for press og utpressing, også når statsrådhatten er av. En naturlig refleks ville vært å ikke bare informere e-tjenesten og PST om reisen, men også å rådføre seg med disse instansene om hvilke forholdsregler han burde ta.

