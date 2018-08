Strandstøy er en del av sommeren

Saken oppdateres.

Sommeren er støyens årstid. Skrålende badegjester fyller opp strender og friarealer. Raske farkoster bruker fjorden som rånestripe. Mens det første som oftest er uttrykk for glede over å kunne boltre seg i vannet og nyte solsteken, framstår det siste gjerne som hodeløs råkjøring. Menneskelig glede må vi leve med. Maskinelle brøl er en helt annen sak.

Den siste tiden har Grilstad marina vært gjenstand for debatt. Beboerne mener at badende ungdommer er for høylytte. Noen tar til orde for å forby hopping fra brua. Andre klager på fyll og forsøpling. Selvsagt skal folk oppføre seg ordentlig og rydde opp etter seg. Motstanden mot badegjester framstår likevel som overdrevet.

Grilstad marina er et friareal. Når man først har bosatt seg ved et offentlig friområde, må man også regne med at folk uttrykker begeistring over at det er mulig å bade uten å bli blå av kulde, en sjeldenhet i en by som oftere er hustrig enn solfylt. Beboerne skal ikke måtte finne seg i at badingen går over i flatfyll eller at det er støy langt ut på natten. Men store og små må kunne utstøte et hyl eller to når de hopper i vannet.

Et større problem er vannskutere og racerbåter i stor fart. En vannskuter som går for full maskin lager mer lyd enn hele Grilstad marina til sammen. Brølene fra motoren overdøver måker, musikk og hvin fra badegjester som nettopp har oppdaget at Trondheimsfjorden ikke er iskald hele året. Farkostene forstyrrer også sjøfugl som hekker.

Knut Johansen, skipper i Redningsselskapet, har gått inn for en førerkortordning for vannskutere. Olaug Bollestad (KrF) gjør det samme. Det er en god idé. De kraftigste har en toppfart på 110 kilometer i timen. Flere tragiske ulykker denne sommeren har vist at vannskuterkjøring innebærer stor risiko. Å kjøre dem uten opplæring, er uforsvarlig.

Mens toleransen for folk som nyter sommeren bør være høy, bør vannskuterkjøring reguleres strengere. Liberaliseringen av regelverket som kom i fjor, var uklok. Når grepet skal strammes, er en førerkortordning et godt sted å starte. I tillegg bør kommunene selv sette grenser for hvor nær land vannskutere kan kjøre.

