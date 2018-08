På tide å kaste mobilen ut av klasserommet

Saken oppdateres.

Skolestarten nærmer seg. Tenåringene som setter seg ved pulten for første gang siden juni, har mobilen med på slep. Den vil de bruke til å fylle Instagram og Snapchat med videosnutter om friminutt, medelever og alskens fritidssysler. Det er problematisk. Mobilen gir dårligere konsentrasjon og dårligere resultater for de svakeste elevene. Meldingsapper som Jodel kan lett brukes til mobbing og uthenging. Trønderske ungdomsskoler som Hoeggen og Høylandet har hatt mobilforbud i flere år. Nå bør et nasjonalt forbud vurderes.

LES OGSÅ: Nå har skolen mobilforbud

Det er bare å se til Frankrike. Der har nasjonalforsamlingen vedtatt at elever under 15 år ikke får bruke mobilen på skolen. Selv om det fortsatt vil være lov å ha telefonen med seg, må den være avslått.

Smarttelefoner gjør oss mer ukonsentrerte. Tanken på at noen har likt et bilde man har postet på Instagram, ligger hele tiden på lur i underbevisstheten. Det er ikke uten grunn flere forskere mener at smarttelefoner har gjort arbeidslivet mindre produktivt, fordi konsentrasjonsevnen svekkes. At det samme gjelder skoleelever, bør være åpenbart. Voksne fikler tross alt med mobilen så snart et møte blir bitte litt traurig.

LES LEDEREN: Noe er råttent i kulturen på internett

Ja, smarttelefonen kan være et nyttig verktøy i undervisningen. Det er ikke en god nok grunn til å tillate mobiler på skolen uten begrensninger. Elever som sliter med skolearbeidet, kommer dårligere ut hvis de har tilgang på mobilen i skoletiden. I 2015 viste en studie fra London School of Economics at mobilforbud ga vanskeligstilte elever bedre karakterer. De flinkeste var upåvirket.

I dag må skolene selv bestemme hva slags regler for mobilbruk de vil ha. I noen tilfeller har det gått ut over lovens grensen, blant annet ved at elever ikke har kunnet ha med mobilen på skolen i det hele tatt. Et forbud bør ikke gjøre det umulig for foreldre å få kontakt med barna i skoletiden, og skolene må tas med på råd hvis et forbud skal innføres.

Det er gode grunner til å tro at ulempene ved å tillate mobiler i skolen er større enn fordelene. Hvis politikerne ikke vil vurdere et forbud, bør skolene selv gå foran. De kan lære av foregangsskoler som Høylandet og Hoeggen.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter