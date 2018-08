Studentene vekker byen fra sommerdvalen

Nysigneringen takker Milan Jevtovic for at han valgte Rosenborg

Onsdag får de følge av studentene ved NTNU Gjøvik og NTNU Ålesund. Også studentene ved Nord universitet i Levanger, Steinkjer og Stjørdal innleder studieåret denne uka.

Etter fusjonen er NTNU Norges største universitet, og Trondheim er den byen i Norge som har den største andelen studenter. Det merkes – heldigvis. Linjeforeninger, Studentersamfundet og andre frivillige organisasjoner setter sitt preg på alt fra vanlige helger til 17. mai-tog. At Trondheim regnes som Norges beste studentby, har vi all grunn til å være stolte over.

Ja, fadderuka fører til fulle gater og til dels høylytt festing. Først og fremst betyr studentenes inntog at Trondheim våkner fra sommerdvalen. Selv om årets finvær sørget for en livligere by enn normalt, er det først når studentene er tilbake at byen virkelig våkner til liv etter ferien. Da kan vi også tåle litt skrik og skrål fra togakledde førsteårsstudenter.

Studentene får byen til å leve, men de er mer enn partyløver. Utdanningsinstitusjoner som NTNU skal levere kvalifisert arbeidskraft til samfunnet. Årets studieopptak viser en positiv utvikling i så måte. Det har blitt flere studenter innen IKT-fag. Lærerstudiene vokser, og gjør dystre spådommer om at strengere karaktergrenser skulle forpurre rekrutteringen av nye skolelærere til skamme.

I 2011 lanserte NTNU en ny visjon: «Kunnskap for en bedre verden». I sommer så vi et eksempel på hva det kan innebære, da fire studenter inntok Kongsberg Gruppens Seatex-laboratorium ved Pirbadet. Der brukte de ni uker på å forsøke å finne en løsning på problemet med plasten som hoper seg opp i havet.

Slike eksempler viser tydelig hvorfor NTNU-studenter er populære i arbeidslivet. Studentene som nå skal bruke flere år på å fordype seg i alt fra nanoteknologi til norskdidaktikk, har slått inn på en vei som gir dem gode utsikter på arbeidsmarkedet og som vil tilføre samfunnet ettertraktet kompetanse.

Årets studenter kan se fram til en spennende, lærerik og utfordrende studietid. Vi ønsker dem lykke til med noen av de viktigste og beste årene i livet. La oss ta godt imot dem.

