Sverige er nok en gang på vei mot politisk kaos

Tirsdag morgen våknet innbyggerne i Göteborg til utbrente bilvrak. Over 80 biler var satt i brann av maskerte gjerningspersoner. Antakelig står ungdomsgjenger bak brannene, som ifølge politiet kan ha blitt organisert gjennom sosiale medier. Brannene vil sannsynligvis styrke det høyrepopulistiske partiet Sverigedemokraterna (SD), som ligger an til å bli Sveriges nest største parti etter valget 9. september. Siden flere av de borgerlige partiene avviser ethvert samarbeid med SD, kan valget kaste Sverige ut i politisk kaos.

Sosialdemokraten Stefan Löfven, som leder den sittende mindretallsregjeringen, har forsøkt å lansere Socialdemokraterna som et parti med en streng innvandringspolitikk. Lite tyder på at han oppfattes som troverdig av velgerne. Det skyldes ikke minst at det var Löfvens regjering som ga opphold til et høyt antall flyktninger under krisen i 2015.

Samtidig evner ikke de borgerlige partiene å slutte rekkene. Mens Moderaterna har åpnet for at SD kan fungere som et støtteparti for en ny regjering, er alliansepartnerne deres avvisende. SDs valgkampfilm, der de tilsynelatende ga Moderaterna og Socialdemokraterna skylden for terrorangrepet i Stockholm i 2017, hjalp neppe på stemningen.

Liberalernas partileder Jan Björklund sier at partiet aldri vil sitte i en regjering som samarbeider med SD. I et innlegg på svt.se beskriver Centerpartiets sekretær Michael Arthursson valget som et verdivalg, der det står mellom toleranse og likestilling på den ene siden, og fremmedfiendtlighet og mistro på den andre.

En reprise av situasjonen i 2014 ligger dermed i kortene. Da var det like før Löfven måtte utlyse nyvalg, etter at regjeringens budsjett ikke fikk flertall. Løsningen ble en avtale som skulle sørge for at mindretallsregjeringer kunne styre landet uten støtte fra SD. Den ble avviklet i 2015.

At Sverige kan havne i samme situasjon på nytt, er nedslående. SD har visst å utnytte de andre partienes manglende forståelse for den utbredte innvandringsskepsisen i Sverige, og partiet har nå så mange velgere i ryggen at det blir vanskelig å stenge dem ute fra det gode selskap. Hvis de andre partiene ikke finner en bedre måte å håndtere SD på, kan kaos bli normen i svensk politikk.

