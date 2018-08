På tide at Norge tar datasport inn i varmen

Saken oppdateres.

I mange år var spilling forbeholdt unggutter med en forkjærlighet for å plaffe ned romvesener. Nå er dataspill blant verdens mest populære kulturtilbud. Siden 2013 har spill vært større enn film, målt i inntekter, et jordskjelv innenfor kultur og underholdning. E-sport, der profesjonelle utøvere konkurrerer i spilling, er en idrett i sterk vekst. Det er på tide at Norge tar datasporten inn i varmen.

Spilling har for lengst blitt en del av både norsk kultur og norsk idrett. 96 prosent av gutter og 63 prosent av jenter mellom 9 og 18 år spiller dataspill aktivt, ifølge Barn og medier-undersøkelsen.

E-sport er i ferd med å bli allemannseie. I Norge har Telenorligaen arrangert sju divisjoner med norsk e-sport siden 2015. Strømmetjenesten Twitch, som viser spillvideoer og e-sport-arrangementer, tiltrakk seg 15 millioner nye seere i fjor. Pengepremiene i de største konkurransene er skyhøye. Laget som er best i strategispillet Dota 2 i konkurransen The International, som avholdes i Vancouver denne uka, kan innkassere 10,7 millioner dollar.

Selv om Jens «Snute» Waller Aasgaard, som var blant verdens beste i spillet Starcraft 2, nå legger opp, har Norge stadig e-sportsutøvere i toppklassen. Arman «Phenom» Hanjani er for øyeblikket rangert som nummer én i Europa i slåssespillet Street Fighter V etter å ha tatt en førsteplass i Köln. Laget Nordavind har oppnådd gode resultater i en rekke nordiske konkurranser.

Når en sport blir stor nok, blir det også attraktivt å tippe om resultatene. I dag er det utenlandske bettingselskaper som tilbyr veddemål om e-sport. Derfor er det gledelig at kulturminister Trine Skei Grande (V) nå åpner for at Norsk Tipping kan inngå et samarbeid om tipping i Telenorligaen. Det kan blant annet føre til at tippeinntekter fra e-sport kommer norsk idrett og kultur til gode. Markedet for e-sport ventes å være verdt 20 milliarder dollar i 2020. Da kan vi ikke se bort fra at digital idrett kan bli lukrativt.

Sport som blir utført med håndkontroll, kommer etter alt å dømme til å vokse videre. Da er det bedre å få gode rammer på plass nå, heller enn å måtte halse etter utviklingen. Kulturministerens forslag er et godt første skritt.

