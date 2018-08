Ikke la Finnmark og Ap stanse regionreformen

Saken oppdateres.

Motstanden mot å slå sammen Troms og Finnmark har vært sterk lenge. Finnmarks fylkesordfører Ragnhild Vassvik (Ap) nektet å møte kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland mandag. Nå er sammenslåingen lagt på is, selv om den er vedtatt i Stortinget to ganger. Hvis fylkeskommuner kan boikotte stortingsvedtak de ikke liker, blir det umulig å utvikle landets fylkeskommuner og kommuner på en forutsigbar måte. Slik kan vi ikke ha det.

LES LEDREN: Ugrei prosess i nord

Prosessen i nord har ikke vært god, og en folkeavstemning som ga et solid neiflertall i Finnmark har styrket dem som vil reversere sammenslåingen ytterligere. Nå skal saken behandles i Stortinget for tredje gang. Det har ikke manglet på problemer med gjennomføringen av regionreformen, men det er Stortinget som bestemmer den administrative inndelingen i Norge. At ett enkelt fylke skal sette hele regionreformen i fare, er ikke holdbart.

At Ap nasjonalt har bestemt seg for å støtte finnmarkspolitikerne i å sette seg ut over to stortingsvedtak, er svært uheldig. – Regjeringen må se på alternativer, fremfor å overkjøre, sa partileder Jonas Gahr Støre mandag. Når Støre støtter finnmarkspolitikerne i å motsette seg Stortingets vedtak, er det vanskelig å tolke det som noe annet enn renspikket populisme. Hvis Ap fremdeles skal være et styringsparti, kan de ikke motsette seg stortingsvedtak på denne måten.I tillegg er det i strid med Aps tradisjonelle reformvennlighet. Hvis Ap hadde oppført seg slik i 2001 og 2005, er det vanskelig å forestille seg at Norge ville fått en pensjonsreform.

LES KOMMENTAREN: Samling i bunn i Kristiansund

Heldigvis er det andre toner i Trøndelag enn på Youngstorget. Fylkesordfører Tore O. Sandvik frykter at prosessen med å overføre oppgaver til de nye regionene, kan stoppe opp. I så fall kan regionreformen ende som et tomt skall, der grensene tegnes opp på ny uten at fylkeskommunene får nye oppgaver. Når Sandvik sier at det vil være å «føre alle landets fylker bak lyset», er det lett å gi ham rett.

Hvis fylkene ikke får nye oppgaver, blir det politiske arbeidet som ble lagt ned før Trøndelag ble ett fylke, nesten meningsløst. Stortinget må sørge for at regionreformen kommer i havn. Det bør også Finnmark og Arbeiderpartiet bidra til.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter