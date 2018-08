En global næring i teltet på Øya

Saken oppdateres.

Siden tirsdag har fiskerimessen Nor-Fishing gjestet Trondheim. Midt på friidrettsbanen på Øya ligger et stort, hvitt telt som fylles av folk fra hele verden. Selv om det ofte blir en smule flaut når vi snakker om «den nye oljen» her til lands, er sjømat det nærmeste vi kommer et reelt alternativ til hydrokarbonene som har bygget velferdsstaten.

«Trondheim er hjertet i Midt-Norge, og i dag hjertet i sjømat-Norge», sa fiskeriminister Harald Tom Nesvik (Frp) under det tradisjonelle hvitfiskseminaret på Scandic Nidelven. Jo da, det var litt pompøst, men når man går gjennom messehallene på Øya, er det lett å tenke det samme. Der står alt fra avansert fryseteknologi til fiskekroker på utstilling. Foredragene på hotellet dreide seg om alt fra norsk sjømats markedsposisjon til den franske kjeden Carrefours bruk av nye, digitale metoder til å spore matvarer fra produsent til butikk. Snevert? Absolutt ikke.

Den nye fiskeriministeren sa at han håpet på å se verdien av norsk sjømateksport passere 100 milliarder i løpet av sin periode i ministerstolen. I dag er den på omtrent 95 milliarder. Det er ikke et urealistisk mål.

Selv om Nesvik ikke lanserte noen ny politikk, snakket han varmt om norske frihandelsavtaler med asiatiske land. Det er gode grunner til at ministeren med ansvar for en av Norges største eksportnæringer, er opptatt av frihandel, ikke minst nå som handelskrigen mellom USA og Kina og økende proteksjonisme gjør framtiden for verdenshandelen mer uforutsigbar.

Særlig Kina er et enormt potensielt marked for norsk og trøndersk sjømat. I juli åpnet kinesiske myndigheter for import av norsk laks. Hvis frihandelsforhandlingene går den rette veien, kan et av verden største markeder åpnes for alt det norske havet har å by på.

Om sjømateksporten når 100-milliardersmålet innenfor Nesviks ministerperiode, gjenstår å se. I en verden der appetitten på proteiner fra havet virker ubegrenset, er oddsene gode.

