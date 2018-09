Beklagelig brudd for Miljøpakken

Her er et av Bymarkas beste utsiktspunkt mot Trondheim



Miljøpakken har hatt en komplisert styringsform som det er all mulig grunn til å endre på. Men styrken for Miljøpakken er at den har hatt bred politisk oppslutning, og at tiltakene vil stå seg selv med endringer i det politiske flertallet både nasjonalt, regionalt og lokalt. Når det innføres tiltak for å holde veksten i biltrafikken nede, bedre kollektivtrafikken og legge forholdene bedre til rette for gående og syklende, er det endringer som er ment å vare i mange år fremover. Mangelen på politisk samarbeid kan svekke forutsigbarheten for tiltakene som iverksettes nå.

Høyres brudd skjer på spørsmålet om sidestilte eller midtstilte kollektivfelt i Elgeseter gate. I denne saken har den politiske uenigheten vært stor. Særlig fylkesordfører Tore O. Sandvik har presset hardt på for å få flertall for midtstilte felt, og fikk med seg et flertall i Trondheim for det samme. Et slikt press skaper dårlig samarbeidsklima og er en dårlig måte å lede politiske prosesser på, dersom man søker enighet og kompromisser.

Både Sandvik og ordfører Rita Ottervik har et stort ansvar for å vise kløkt og vilje til kompromiss når det skal sikres bredt politisk flertall i avgjørelser rundt Miljøpakken. Det har de ikke klart i denne saken. Uenighet og press har skapt unødige harde fronter. I et slikt samarbeid må alle parter oppleve at de både må gi, men også få noe igjen.

Et brudd i samarbeidet sender dårlige signaler inn i kommunens forhandlinger med staten om en ny bymiljøavtale og foran oppstarten superbussprosjektet. Et svekket flertall bak Miljøpakken kan redusere Trondheims muligheter i kampen om statlige midler i konkurranse med andre byer.

Miljøpakken har gjort Trondheim bedre. Nå trenger vi et politisk lederskap som kan sikre fremdrift i det videre arbeidet, holde utgiftene nede og sikre et solid politisk flertall for endringer som vil stå seg over tid.