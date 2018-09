Kutt i sykelønn er ikke en krig mot vanlige folk

Saken oppdateres.

Høyres Heidi Nordby Lunde går inn for at Norge bør kutte i sykelønna. Lundes forslag er både forfriskende og tiltrengt. Bortsett fra Venstre er det hovedsakelig ungdomspartiene som har hatt mot til å debattere velferdsordningene de siste årene.

Siden regjeringen la fram sin perspektivmelding i 2016, har det vært klart at statens inntekter vil krympe, mens utgiftene til velferd vil øke i årene som kommer. Gapet bør ikke tettes med skatteøkninger alene, og det er grunn til å diskutere hvordan velferden kan bli mer effektiv. Sykelønnsordningen er en åpenbar kandidat i så måte.

I dag har norske arbeidstakere rett til full lønn fra første sykedag. Samtidig er det norske sykefraværet høyest i verden. Noe skyldes at flere med helseplager er sysselsatt i Norge enn i andre land, men den gunstige sykelønnsordningen er også en viktig faktor.

Motstanden mot å slanke velferdsstaten er som ventet sterk. At Fagforbundets Mette Nord kaller forslaget en «krigserklæring (…) mot vanlige arbeidsfolk» er ikke noen overraskelse. Til gjengjeld er det smått ironisk at Nords forbund nylig gikk inn for sekstimersdagen. Ifølge Finansdepartementet vil det føre til en skatteøkning på mellom åtte og elleve prosent. «Vanlige arbeidsfolk» har neppe mer til overs for saftige skatteøkninger enn kutt i sykelønna.

Arild Grande (Ap) mener at Lundes forslag vil øke forskjellene i Norge. Her kan Grande se til Sverige, hvor sosialdemokratene har videreført en sykelønnsordning som ble innført av den borgerlige statsministeren Fredrik Reinfeldt. I motsetning til nordmenn får syke svenske arbeidstakere 80 prosent av lønnen i ett år, deretter 75 prosent. I Sverige er både sykefraværet og andelen uføre lavere enn i Norge. Selv om det er problematisk om ulikhetene vokser, er det også et gode om flere jobber.

Statsminister Erna Solberg har avvist at Lundes utspill er Høyres politikk. Statsministeren mener det er vanskelig å kutte i sykelønna på en rettferdig måte. Hun åpner heldigvis for ny debatt når sysselsettingsutvalget leverer sin rapport. Sykelønn er en het politisk potet. Da bør politikerne ta på seg grillvottene, ikke vente på at saken skal kjøle ned nok til at ingen blir provosert.

