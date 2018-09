Kutt i Posten må ikke strupe lokalavisene

Saken oppdateres.

I løpet av høsten skal Stortinget avgjøre om Posten skal få lov til å halvere antall dager de deler ut post. I så fall vil Posten levere post 2,5 dager i uka. I dag er det fem. En slik omlegging kan bli dramatisk for mange norske lokalaviser, og kan bidra til å undergrave lokaldemokratiet.

Landslaget for lokalaviser (LLA) frykter at 60 aviser enten må legge ned eller kutte så kraftig at det knapt vil være et meningsfullt tilbud igjen. 430 000 nordmenn står i fare for å miste tilgang til papiravisa, står det i høringsnotatet Nationen, Klassekampen og Mentor Medier har utarbeidet.

I grisgrendte områder er lokalavisene avhengige av Posten for å få levert papiravisene. Mange små lokalaviser har ikke ressursene som skal til for å overta avislevering fra Posten. Da kan en omlegging av Posten være begynnelsen på en dødsspiral. For eldre abonnenter kan overgangen til et heldigitalt nyhetskonsum bli krevende. Dermed kan deler av avisenes kundegrunnlag forsvinne, med enda lavere inntekter som konsekvens.

Ifølge Copenhagen Economics, som har utredet forslaget, kan Posten spare opptil 500 millioner i året dersom antall leveringsdager blir halvert. Kostnaden blir i så fall veltet over på norske mediebedrifter, som ifølge beregninger fra Mediebedriftenes Landsforening vil måtte betale mellom 400 og 500 millioner om de må overta distribusjonen av aviser fra Posten.

En livskraftig lokalpresse er en forutsetning for et levedyktig lokaldemokrati. Blir lokalavisene vingeklippet, forsvinner muligheten til å se lokale maktpersoner – fra politikere til næringslivsledere – i kortene. I en tid da rykter og påstander kan spres lynhurtig i sosiale medier, er en lokalpresse som arbeider ut fra journalistiske prinsipper avgjørende. Tanken på å leve i en kommune der innbyggerne primært får informasjon om hva som skjer i lokalsamfunnet gjennom Facebook, bør få det til å gå kaldt nedover ryggen på de fleste.

I en tid der digital kommunikasjon er i ferd med å ta over for papirpost, er det forståelig at Posten ønsker å effektivisere. Men i dette tilfellet kan konsekvensene bli så alvorlige at de bør holde igjen. Om Stortinget bryr seg om det norske mediemangfoldet, bør de sette foten ned for omfattende kutt i postutdelingen.

