Fredsprisen er åpenbart velfortjent

Toppblogger på debatt i Trondheim: - Er det greit at konfirmanter setter av pengene sine slik at de kan legge seg under kniven?

Det er fint de tør å gjøre det kleint for både seg og for publikum 3

Saken oppdateres.

I år går Nobels fredspris til Nadia Murad og Denis Mukwege. De får prisen for å ha kjempet mot bruken av seksuell vold i krig og for sin innsats for at de som begår slike barbariske krigsforbrytelser, skal stilles til ansvar. Flere fredspriser de siste årene har vært kontroversielle, men at årets vinnere er verdige, er hevet over enhver tvil.

LES OGSÅ: Nobelkomiteen skal ikke være en sluttpakke for stortingspolitikere

Seksuell vold er blant de verste overgrepene som skjer i krigssituasjoner. Hensikten er å fornedre kvinner og å skremme fienden fra å stå imot. Det er på høy tid at kampen mot denne typen krigsforbrytelser blir hedret med en fredspris.

Kongo har blitt sønderrevet av flere borgerkriger i mange år. Omfanget av grufulle seksuelle overgrep i konfliktene i Kongo har vært enormt, og Denis Mukwege, som besøkte Trondheim under Olavsfestdagene i 2013, har vært fredspriskandidat i en årrekke. Panzi-sykehuset, som Mukwege driver, har i en årrekke behandlet ofre for seksuell vold, særlig gruppevoldtekter. Etter et attentatforsøk i 2012, bor han nå på sykehuset. Det er gledelig at han endelig får fredsprisen for sitt arbeid.

Nadia Murad Basee Taha er 25 år, den nest yngste nobelprisvinneren noensinne. Jesidi-kvinnens historie er gruoppvekkende. I boka «Den siste jenta» beskriver hun hvordan hun i 2015 så store deler av familien bli drept av IS-krigere, og hvordan IS brukte henne som sexslave. Etter tre måneder lyktes hun med å rømme.

LES LEDEREN: Aung San Suu Kiys moralske fallitt

Det er et mirakel at Murad unnslapp i live. At hun ikke bare har overlevd, men bruker sine erfaringer i kampen mot seksuell vold i krig, viser et heltemot det er vanskelig å fatte. Tidligere har hun mottatt Sakharov-prisen for sitt arbeid for menneskerettigheter, og det er ingen tvil om at hun er en verdig fredsprisvinner.

Bruk av seksuell vold som våpen fører til store lidelser, og overgriperne stilles sjelden til ansvar. Om fredsprisen bidrar til å forhindre slike groteske overgrep, er den ikke bare i tråd med Nobels testamente, men kan også bidra til færre lidelser i verden.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter