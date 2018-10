Posten må rydde opp i uakseptable forhold

Hvor mye skal du tipse når du kjøper take away?

Noe er råttent på norske veier. Adresseavisen har de siste dagene publisert flere artikler fra gravejournalistene i Investigate Europe. Artiklene beskriver ytterst tvilsomme forhold hos Bring Trucking, et slovakisk selskap som er eid av Posten Norge. Sakene viser en praksis som er i strid med grunnprinsippene i det norske arbeidslivet.

Slovakiske og rumenske transportarbeidere som kjører for Posten Bring, får østeuropeisk lønn selv om de arbeider i Norge. En video viser at de har fått diktert svarene på en veitrafikksikkerhetstest av en kursleder. I tillegg har kontraktene sjåførene inngår med Bring Cargo en klausul som i praksis forbyr de ansatte i Bring Cargo å fortelle andre hva de tjener. Det er uakseptabelt.

Når slovakiske og rumenske sjåfører kan frakte gods på norske veier til 5500 kroner i måneden, er det sterkt konkurransevridende. Norske sjåfører, som i snitt tjener rundt 36 000 i måneden, kan bli fortrengt fra transportmarkedet. Selv om sjåførene til Bring Cargo får diett som kan gi dem høyere utbetalinger, er lønnen langt mindre enn deres norske konkurrenter.

–Den eneste måten å konkurrere på i det nordiske markedet, er å bruke internasjonale transportører, sier Tore Ketil Nilsen, som er konserndirektør for internasjonal logistikk i Posten Norge. Norge er en del av et globalt arbeidsmarked, og bedrifter står fritt til å bruke utenlandsk arbeidskraft. Det forsvarer ikke en praksis som framstår som sosial dumping. At priskonkurransen er skarp, er ingen unnskyldning for å la datterselskaper tøye regelverket til bristepunktet og forbi.

En av sjåførene, Lucian Mititelu, hevder at han varslet Posten Norge om at Bring Trucking drev sosial dumping. Han skal ikke ha fått noe svar. I så fall er det foruroligende. Posten Norge sier at de har avsluttet samarbeidet med kursleverandøren som hjalp sjåførene med å jukse. De bør også ta tak i urovekkende lønnsforhold og arbeidskontrakter som gir ansatte munnkurv.

Som statseid selskap har Posten et særlig ansvar for å sørge for gode arbeidsforhold. Nå er det på tide å rydde opp.

