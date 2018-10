La Bendtner slippe å få droner i stuevinduet

Tragisk at unnskyldningen kommer etter at de fleste tyskerjentene er døde

Saken oppdateres.

Uvettig dronebruk har skapt mye trøbbel de siste årene. Det ferskeste eksempelet kommer fra Nicklas Bendtner, som i et intervju med Adresseavisen forteller om en drone som dukker opp i vinduet hans nesten hver kveld. Bendtner bør få slippe å få en fjernstyrt inntrenger i vinduet. Det er invaderende og viser at det er for lett for droneflygere å slippe unna med regelbrudd.

En amerikansk soldat som oppholder seg i Stjørdal i forbindelse med Nato-øvelsen Trident Juncture, skal ha blitt forfulgt av en drone mens han var på toalettet. Når øvelsen begynner, vil det være droneforbud i store deler av Trøndelag, blant annet for å hindre at fly og helikoptre kolliderer med droner. Det er ikke uten grunn. I juli hindret en drone en luftambulanse fra å ta av etter en dødsulykke på E6 på Dovre.

I fjor fløy en 14-åring en drone over Lerkendal for å få sett en RBK-kamp. Om noen har lyst til å få med seg en konsert på Granåsen uten å løse billett, kan fristelsen til å sende opp en drone være stor. Selv en drone på halvannet kilo kan forårsake alvorlige skader om den faller ned i en stor menneskemengde.

Summen av historier om uvettig dronebruk viser at for mange tror det er fritt fram. I så fall tar de feil. Det er ikke lov å fly droner som veier under 2,5 kg og har en toppfart under 60 knop med mindre det er dagslys. Å fly droner foran andres vinduer, er et åpenbart brudd på privatlivets fred.

Mange av hendelsene skyldes antakelig skuelyst eller manglende kunnskap om reglene. Ingen av delene er noen unnskyldning. Er man i stand til å fly en drone, er man også i stand til å følge reglene. Tidligere har droneflygere som har kommet for nær flyplasser fått bøter på opptil 20 000 kroner. Om droneflygerne ikke skjerper seg, kan det bli flere.

I 2015 ble sterke laserpekere forbudt. Grunnen var blant annet at pekere ble rettet mot fly, noe som kunne føre til at pilotene ble blendet. Offentlige oppfordringer om å vise hensyn, ble ikke fulgt. Hvis folk ikke klarer å holde dronene unna luftambulanser, soldater eller Bendtners vindu, kan de små dronene få samme skjebne. I så fall ødelegger et uansvarlig mindretall for alle som klarer å fly en drone uten å miste vettet.

