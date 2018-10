Verden trenger ikke et nytt atomkappløp

Går av som toppleder for over 400 ansatte

Tragisk at unnskyldningen kommer etter at de fleste tyskerjentene er døde

Saken oppdateres.

I 1987 undertegnet Ronald Reagan og Mikhail Gorbatsjov INF-avtalen (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty). Avtalen forbyr såkalte mellomdistanseraketter med atomvåpen, det vil si raketter med en rekkevidde på mellom 480 og 5000 kilometer. Nå henger avtalen i en tynn tråd. Blir den skrinlagt, er det et tilbakeslag for verdensfreden.

LES OGSÅ: Norge bør ikke stryke det islamistiske Saudi-regimet med hårene

Fredag sa USAs president Donald Trump at han ville trekke USA ut av avtalen, siden Russland har brutt avtalen i en årrekke. Det er en symboltung uttalelse. INF-avtalen var et stort skritt på veien mot å avslutte den kalde krigen.

Det er først og fremst Russlands ansvar at avtalen er truet. Ifølge USA skal Russland ha utviklet missiler som bryter med INF-avtalen. Hvis slikt ikke straffer seg, er INF-avtalen lite verdt. At USA reagerer, er naturlig, men andre reaksjoner burde ha blitt forsøkt før avtalen skrotes. Eksperter har flere ganger oppfordret USA og Nato til å legge mer press på Russland, blant annet ved å øke det militære nærværet i Europa. Det rådet har verken Trump eller hans forgjenger Obama fulgt.

Hvis INF-avtalen avvikles, kan russerne se det som en anledning til å ruste opp, ettersom de da kan utvikle nye våpen uten å bryte noen avtale. I teorien kan avtalen fremdeles reddes. Lørdag sa Trump at USA kan åpne for en ny avtale med Kina og Russland. Ifølge den britiske avisa Financial Times kan amerikanerne være villige til å forhandle om betingelsene i avtalen i stedet for å trekke seg ut.

LES LEDEREN: Trumps hodeløse Iran-politikk

Antakelig forblir det en teoretisk mulighet. USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver, John Bolton, var mandag i Moskva for å møte russiske myndigheter. Det framstår som lite sannsynlig at Bolton reiser for å blidgjøre russerne. Sikkerhetsrådgiveren er kjent for sin motstand mot nedrustningsavtaler, og ifølge avisa The Guardian var det han som foreslo for Trump å skrote INF. Dagene ser med andre ord ut til å være talte for avtalen.

De siste årene har atomtrusselen vokst. I fjor fikk Nord-Korea atomvåpen. Avtalen mellom Trump og den nordkoreanske diktatoren Kim Jong-un ser ikke ut til å ha ført til noen nedrusting. Er det noe verden ikke trenger nå, er det et nytt atomvåpenkappløp mellom USA og Russland. Om INF-avtalen skrotes, er det fare for at det er nettopp det vi får.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter