Den skyhøye gjeldsveksten må bremses

Mener Trøndelag ble «snytt» for to blå KrF-mandater

Saken oppdateres.

Veksten i nordmenns forbruksgjeld er svimlende. Bare i fjor ble det innvilget 1,2 millioner forbrukslån, og den samlede mengden forbruksgjeld i Norge er på 115 milliarder kroner. En del av årsaken er at markedet for forbrukslån har vært for slapt regulert.

Forbrukslån er lån man kan få uten å stille sikkerhet, for eksempel i eiendeler. Rentene på forbrukslån kan overstige 20 prosent. Det blir fort dyrt. Andelen forbrukslån som blir misligholdt, er like høy som under finanskrisen, selv om norsk økonomi går bedre enn på lenge. Det er en utvikling som ikke kan fortsette. Derfor er det bra at myndighetene nå innfører flere tiltak som kan bremse gjeldsveksten.

LES OGSÅ: Riktig å stramme inn reglene for forbrukslån

IT-selskapet Evry er i gang med å etablere et gjeldsregister, der all gjeld en lånesøker har, blir oppført. Dette er informasjon banker og andre som tilbyr lån ikke har hatt tilgang til. Finans Norge har fått konsesjon til å formidle gjeldsinformasjon mellom bankene. At informasjon om nordmenns gjeld ikke har vært tilgjengelig, har ført til at flere har hatt forbrukslån i mange banker samtidig.

Selv om det alt finnes retningslinjer for forbrukslån, har flere banker latt være å følge dem. Begrunnelsen noen av dem har oppgitt for å ikke følge retningslinjene, sier det meste: Konkurrentene følger dem ikke. Som Finanstilsynet konstaterte i en rapport: «Dette er ikke en akseptabel begrunnelse».

Nei, det er ikke det. Forskriften Finanstilsynet nå har sendt på høring, kan få slutt på denne typen snusk. Den krever at forbrukslån skal kunne nedbetales over fem år, at en låntakers samlede gjeld ikke blir høyere enn fem ganger inntekten, og at utlåner må hente inn informasjon om inntekt, formue og gjeld.

LES LEDEREN: Noen svetter nok litt når renta rører på seg

Analytikere mener at de nye reglene vil dempe veksten i forbruksgjeld, om de blir innført. Markedet ser ut til å være enig i den vurderingen. Bank Norwegian, som hovedsakelig tilbyr forbrukslån, falt tungt på børsen denne uka.

Utlånerne må tvinges til å følge reglene, men vi forbrukere må også beskyttes mot oss selv. Utviklingen de siste årene viser at appetitten på forbrukslån er usunt høy. Når selv ikke tretten sesonger av «Luksusfellen» har fått oss til å sky unna dyre lån, er strengere regler nødvendige.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter