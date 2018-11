Vi må venne oss til russisk misnøye

Saken oppdateres.

Storøvelsen Trident Juncture er ikke populær i Russland. Tidligere denne uka ble det kjent at russiske styrker ville øve på missiloppskyting utenfor Mørekysten, tett på Nato-styrkenes øvingsområde. I tillegg har russerne varslet rakettoppskytinger fra ubåt utenfor Finnmarkskysten.

At Russland rasler med rakettene så tett på norskekysten er uvanlig, men det bør ikke skremme oss. Russerne liker ikke at Nato gjennomfører store øvelser i et naboland og vil gjøre misnøyen tydelig gjennom økt aktivitet. Det er ingen grunn til å tro at det er et forvarsel om konflikt.

Den økte russiske aktiviteten må ses som et svar på endringer i Nato. Angrepet på World Trade Center 11. september 2001 innledet en periode preget av utenlandsoperasjoner. Vendepunktet ble Russlands annektering av Krim i 2014, en hendelse som har spilt en viktig rolle i å gjøre Nato til en organisasjon som fokuserer på forsvar og avskrekking i Europa.

At russerne er misfornøyde, skyldes både endringen i Natos strategi, samt utvidelsen av Nato mot øst, der særlig innlemmelsen av de baltiske landene har provosert Russland. Dermed er det nesten uunngåelig at russerne reagerer kraftigere på øvelser i Norge, noe som kan innebære økt russisk aktivitet i våre grenseområder.

Det setter oss i en situasjon som minner om den Sverige har vært i lenge. I 2013 øvde Russland på et kjernefysisk angrep på Sverige, og i fjor seilte en russisk atomubåt inn i Østersjøen. Det ser også ut til å ha påvirket den svenske opinionen. I juli i år viste en meningsmåling at 43 prosent av svenskene ville melde seg inn i Nato, mens 37 prosent var imot. Et år tidligere var 46 prosent mot og 35 prosent for.

Det er sannsynlig at den økte spenningen mellom Norge og Russland vil vedvare, uten at det innebærer konflikt. Både Norge og Nato har jevnlig dialog med russerne, og faren for konfrontasjon er svært liten. Likevel må vi antakelig venne oss til at storpolitikken utspiller seg langs vår egen kystlinje, også nær Trøndelag.

