USA på vei mot mer konflikt og polarisering

Saken oppdateres.

I går ble utfallet av det amerikanske mellomvalget klart. Demokratene fikk flertall i Representantenes hus, mens det republikanske partiet styrket sin posisjon i Senatet. President Donald Trump må forberede seg på økt motstand. Resultatet kan bli at amerikansk politikk blir enda mer konfliktfylt enn i dag.

At republikanerne tapte Huset med en margin på rundt sju prosent, er overraskende, tatt i betraktning at økonomien vokser og at arbeidsledigheten er på under fire prosent, det laveste på mer enn ti år. Med så gunstige forutsetninger, hadde nok både Donald Trump og republikanerne ventet et bedre resultat.

LES OGSÅ: Vi må venne oss til russisk misnøye

Et av republikanernes viktigste politiske mål er å innsette konservative dommere i rettsvesenet, særlig i Høyesterett, som i USA er en arena for politisk drakamp. At republikanerne beholdt flertallet i Senatet, innebærer at de kan sette inn flere konservative høyesterettsdommere om de liberale går av med pensjon. I tillegg kan de fylle flere føderale domstoler.

I stedet for å gå til valg på økonomisk vekst og lav arbeidsledighet, har det republikanske partiet satset på innvandringspolitikk, blant annet gjennom skremselsretorikk om en «karavane» av migranter. Republikanernes siste valgkampvideo, som anklaget Demokratene for å slippe mordere inn i landet, ble fjernet fra både konservative Fox News og liberale CNN fordi den ble kritisert for å være rasistisk.

At republikanerne overtar Trumps splittende stil, viser at Trump har festet grepet om partiet. Det lover ikke godt for de neste to årene, der Republikanerne i Huset må kjempe mot et demokratisk flertall som vil kreve innsyn i Trumps selvangivelser. Kontroll over Huset betyr også at Demokratene kan blokkere Trumps lovforslag og politikk.

LES LEDEREN: Uklokt av Trump å trekke USA ut av atomavtalen med Russland

Amerikansk politikk har uten tvil hardnet til under Donald Trump. Utviklingen vil neppe snu når presidenten møter mer politisk motstand. Nå som moderate republikanere som Jeff Flake er ute av Kongressen, kan partiet innta en enda mer aggressiv linje. De siste to årene har amerikansk politikk vært preget av splittelse og konflikt. Det kan bli enda verre de neste to årene.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter