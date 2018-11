For puslete å flikke på taxfree-ordningen

Feil person i et styreverv kan vise seg å være kritisk for virksomheten

Et flertall på Stortinget vil avskaffe muligheten til å bytte taxfreekvoten på tobakk inn i alkohol. Nordmenn som bruker snus og røyk blir kanskje glade for at de slipper å velge mellom to laster når de er på reisefot, men ellers er det lite godt å si om forslaget. Taxfree-ordningen bør ikke justeres, den bør skrotes.

Flertallet ble sikret etter at Ap og KrF ble enige om å innføre endringen i 2020. Frp er misfornøyde med at KrF vil reversere en av partiets politiske seire. «Vi er ikke i regjering ennå, og da kjører vi KrF-politikk», sa nestleder Olaug Bollestad til NRK. Det er partiet i sin fulle rett til. Om det er klokt, er mer tvilsomt.

Det er ikke akkurat noen Magnus Carlsen-faktor over KrFs siste trekk på det politiske sjakkbrettet. Partiet har tilsynelatende forsøkt å skvise de siste dråpene ut av sitronen før regjeringsforhandlingene begynner.

Ved å angripe en av Frp’s seire, har KrF forsuret forholdet til Frp. Avstanden mellom partiene var stor nok i utgangspunktet. At KrF benytter anledningen til å markere sin moralistiske alkoholpolitikk, gjør den neppe mindre. Siv Jensen har allerede sagt at hun vil få endringene reversert i regjeringsforhandlingene.

Det er større problem med forslaget enn at det virker som slett politisk håndverk. Å gi folk billigere alkohol fordi de flyr, er ikke en logisk ordning. De siste årene har dessuten flytrafikken fra Norge til utlandet vokst betydelig. Med det følger en økning i utslippet av klimagasser. Skal vi hindre at den globale oppvarmingen kommer ut av kontroll, må vi endre reisevaner, blant annet gjennom avgifter på flyreiser.

Regjeringen har innført en avgift på 75 kroner på flyreiser til Europa og 200 på lengre flyginger. Taxfreeordningen gjør at avgiften kan spares inn over alkoholbudsjettet. En flaske Bache-Gabrielsen V.S.O.P. koster 365 kroner på taxfree. På Vinmonopolet er prisen 609 kroner.

Problemet med taxfree-ordningen er at den gir oss billig sprit i belønning for å reise klimaskadelig. Når det først var flertall for å endre den, burde den blitt avskaffet. Flikkingen flertallet går inn for, blir for puslete.

