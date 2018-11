Dette er pinlig, NTNU

UP-sjefen har et godt tips til hva du bør legge under juletreet i år

Saken oppdateres.

Igjen er ytringsfriheten under press ved NTNU. Tidligere i høst stormet det rundt Øyvind Eikrem, førsteamanuensis ved Institutt for sosialt arbeid, etter at han ble intervjuet av det omstridte nettstedet Resett i forbindelse med dobbeltdrapet i Trondheim. Den gangen ga instituttleder Riina Kiik beskjed til Eikrem om at han hadde skadet instituttets omdømme med sine uttalelser.

LES OGSÅ: Enkelte ved NTNU trenger en leksjon i ytringsfrihet

Nå har instituttet tråkket i salaten igjen. Anledningen er et studentopprop som er kritisk til Eikrem og hans uttalelser til Resett. Ifølge nettavisa Khrono skal Eikrem ha fått et brev fra en jurist ved NTNUs HR- og HMS-avdling der det blant annet står at innholdet i brevet fra studentene ikke bør videreformidles, da det kan «medvirke til at du selv eller andre blir utsatt for en uheldig psykisk belastning», noe som angivelig er i strid med arbeidsmiljøloven eller universitets- og høyskoleloven. I praksis framstår det som om NTNU forsøker å pålegge Eikrem munnkurv.

Tidligere i høst skrev Marit Reitan, dekan ved fakultetet der Eikrem er ansatt, i en kronikk i Khrono at universitetsledelsen har en «rolle i å bygge god ytringskultur, basert på anerkjente forskningsetiske normer». Nå sier Reitan til Khrono at den nye Eikrem-saken skal behandles internt «fordi studentene kan oppleve en uheldig psykisk belastning ved å få saken eksponert i mediene». Vi skulle gjerne visst hvilke forskningsetiske normer som gjør det akseptabelt å rasle med den juridiske sabelen for å få Eikrem til å la være å uttale seg.

LES LEDEREN: Studiestedene må vise mer fleksibilitet

At en gruppe studenter forfatter et kritisk opprop mot Eikrem, er selvsagt innenfor ytringsfrihetens rammer. At instituttet og fakultetet vil skjerme studentene fordi det kan føre til en «uheldig psykisk belastning» hvis saken får offentlig oppmerksomhet, er derimot helt bak mål. Det er ikke universitetets jobb å pakke studentene inn i vatt. Her vi helt enige med Dagbladet, som tirsdag skrev på lederplass at universiteter skal lære folk å ta til motmæle, ikke bli en skole i strategier for å få folk til å holde tett.

Universitetet skal forsvare forskeres rett til å ytre seg, også når de har meninger instituttledelsen ikke liker. Institutt og fakultet som vil begrense ytringsfriheten med ulne henvisninger til psykisk belastning, er ikke bare på ville veier, de har sporet fullstendig av. Det er et pinlig skue.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter