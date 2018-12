Trusler mot offentlig ansatte må straffes

- Hele Eikrem-saken vitner om at det er et kulturproblem på NTNU

Per Tovmo er øyne og ører for sentralbanksjefen

Vi må ikke bli så bortskjemt av triumfer at vi glemmer at Rosenborg heldigvis fortsatt er på toppen av norsk fotball

Per Tovmo er øyne og ører for sentralbanksjefen

Saken oppdateres.

I løpet av de siste årene har mengden trusler, trakassering og hets på nettet fått et urovekkende omfang. Der hat og trakassering tidligere ble spydd ut fra nettets mørkere kroker, er det nå en del av hverdagen til offentlige personer. Politikere som Sylvi Listhaug, Hadia Tajik og Lan Marie Berg blir jevnlig utsatt for trusler. Flere ordførere har valgt å ikke ta gjenvalg på grunn av netthets. Utviklingen er uholdbar.

LES OGSÅ: Skammelig hets av politikere

Det er ikke bare politikere som blir rammet av netthets. Ifølge NRK får nettpatruljen til Kripos stadig informasjon om hets og trakassering rettet mot offentlig ansatte, særlig sosialarbeidere, barnevernsansatte og politi. Bilder av navngitte personer, adresser og informasjon om familiemedlemmer blir delt i lukkede Facebook-grupper. I noen tilfeller blir det framsatt trusler mot enkeltpersoner, med løfte om skuddpremie.

Situasjonen er alvorlig. I fjor ble en mann dømt til fengsel i 18 dager for å ha framsatt alvorlige trusler mot barnevernsansatte i Trøndelag. En kommuneadvokat i Bergen som jobbet med barnevernssaker, ble oppringt av en ukjent person som sa «nå vet vi hvor du bor».

Hetsen og truslene er skammelig og forkastelig. At mange av dem som står bak føler seg motarbeidet av saksbehandlere, gir dem ingen unnskyldning for å oppfordre til vold, sjikane og krenkelser.

Selv om plagsom og hensynsløs adferd som krenker andres fred er straffbart, er det vanskelig å få dømt de ansvarlige. Dermed kan hverdagen bli utrygg for mange som jobber i offentlig sektor.

LES LEDEREN: Merkedag med bismak

Regjeringen foreslår å skjerpe lovverket for å gjøre det lettere å slå ned på hets av offentlig ansatte. Lovforslaget legger blant annet opp til å gi offentlig ansatte et særlig rettsvern. Det er et betimelig og nødvendig grep. At offentlig ansatte trenger bedre beskyttelse mot hets, er åpenbart.

Trakassering av offentlig ansatte er spesielt alvorlig fordi det er forsøk på hindre dem i å utføre viktige samfunnsoppdrag. Nav-ansatte har et ansvar for at velferdsstaten skal fungere. Barnevernsansatte skal beskytte og hjelpe barn. De må leve med å bli utsatt for kritikk, men de skal ikke måtte tåle sjikane og trusler.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter