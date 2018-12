Viktige rettigheter under press

To nordmenn mistenkt for voldtekt i Åre i Sverige

I dag, 10. desember, mottar Nadia Murad og Dennis Mukwege Nobels fredspris. Begge har gjort en stor innsats for fred og menneskerettigheter ved å kjempe mot bruken av seksualisert vold i krig. Det er også 70 år siden FNs verdenserklæring om menneskerettigheter ble vedtatt. Etter 70 år kan det se ut som det i flere land er farligere enn noen gang for aktivister å kjempe for menneskerettigheter. Norge må si ifra når menneskerettigheter er under press i land vi samarbeider med. Dagen er en gyllen anledning til å minne oss om at enkelte av prinsippene er under press også i vårt eget nabolag.

Bakteppet for erklæringen, som ble vedtatt i Paris i 1948, var Hitler-Tysklands folkemord på jøder og andre minoriteter under andre verdenskrig. I dag har FN 193 medlemsland. I 1948 var bare 58 land med. Ingen av landene stemte imot verdenserklæringen, men åtte land avholdt seg fra å stemme. Disse landene var Sovjetunionen, Hviterussland, Ukraina, Tsjekkoslovakia Polen, Jugoslavia, Sør-Afrika og Saudi-Arabia. To land, Jemen og Honduras, var ikke til stede under avstemningen.

I det kriserammede Jemen brytes menneskerettighetene over en lav sko. Myndighetene står bak tortur, vilkårlige arrestasjoner, forsvinninger og henrettelser, ifølge en ny Amnesty-rapport.

Rettighetene er under press også i demokratiske og semi-demokratiske land. USA har trukket seg ut av FNs menneskerettighetsråd. I Ungarn og i Russland har nye lover sørget for at det er blitt vanskeligere, farligere og dyrere for organisasjoner å hjelpe asylsøkere og flyktninger.

I Adresseavisen onsdag fortalte forfatter og medieviter Richard Bærug om hvordan etterretningstjenesten FSB overvåket, bøtela og utviste ham da han besøkte Russland i sommer. Årsaken var at Bærug har skrevet en bok om Putin og russisk propaganda. «Jeg fikk en smakebit på hva mangel på ytrings- og pressefrihet betyr», skriver Bærug i en gjestekommentar.

Mange av dem som jobber for menneskerettigheter blir kriminalisert og forfulgt. I løpet av 2017 ble 300 aktivister drept. Derfor er det viktig at Norge sier tydelig ifra når vi ser at land vi samarbeider med, undergraver disse viktige prinsippene.

