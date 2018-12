Framskritt kommer ikke fra oven

Sent ute? Her er «nødgavene» fra bensinstasjonen

Jula er en tid for ettertanke. Det er mye i verden som har gått riktig vei de siste tiårene. Bedre helsetjenester gjør at flere barn overlever etter å ha kommet til verden. Selv i et krigsherjet land som Afghanistan døde ett av tjue spedbarn i 2017, mot mer enn ett av fem i 1960. Stadig færre mødre dør under fødselen. Velstandsveksten har vært formidabel, ikke minst i framvoksende økonomier som Kina og India.

Det betyr ikke at vi skal være blinde overfor ondskap, krig og ufred. Krigen i Jemen raser fremdeles. Sulten hjemsøker flere byer, mange blir drept av saudiske bomber. I Kina blir muslimske uigurer sperret inne i «omskoleringssentre». Overgrepene mot rohingya-minoriteten i Myanmar fortsetter. FN kaller det som skjer et folkemord. I 2019 bør verdenssamfunnet sette ned foten for slike overgrep.

En av de verste konfliktene i verden i dag er krigen i Jemen, der barn sulter og sivile drepes av bomber. Tidligere i desember så det et kort øyeblikk ut til at partene hadde tatt et skritt mot fred, da de inngikk en våpenhvile i byen Hodeida. Den ble brutt bare få timer senere. At flere land nå kritiserer Saudi-Arabia, som spiller en sentral rolle i konflikten, er et lyspunkt. Neste skritt bør være skarpe sanksjoner mot det autoritære saudi-regimet.

Også arbeidet for å begrense den globale oppvarmingen gjør framskritt. Klimatoppmøtet i Katowice endte med at landene som har godtatt Parisavtalen, ble enige om en regelbok som slår fast hvordan klimamålene skal nås. Dessverre setter mange seg på bakbeina. Brasils påtroppende president Jair Bolsanaro vil hogge ned store deler av Amazonas. USAs president Donald Trump er i overkant forgapt i kullindustrien. Det samme er Indias statsminister Narendra Modi. Vi håper at borgerne i Brasil, USA og India legger press på myndighetene, slik at de tar hensyn til klimaet.

Vi skal ikke glemme at verden på mange områder er bedre enn før. Men framskritt er et resultat av hardt arbeid, årvåkenhet og mot. Hvis vi lener oss tilbake og tror verden blir bedre av seg selv, kan vi sette alt vi har oppnådd på spill.

