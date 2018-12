Velkommen, Rindal

- Mange tror fortsatt at jeg er en honningfelle. Men vi skal vise at dette er ekte

Saken oppdateres.

Nå blir det 2039 flere av oss. Fra 1. januar er Rindal kommune på Nordmøre blitt en del av Trøndelag. Endelig, vil nok noen si. Folk i Rindal har kjempet for å bli trøndere i 100 år. Sammen med Surnadal søkte Rindal om overflytting til Sør-Trøndelag fylke første gang i 1923.

Hvorfor det har tatt så lang tid, er uvisst. Rindal har ikke akkurat framstått som en storforlangende kommune. I søknaden fra 1948 skriver de at «Jamvel om Rindal ikkje er noko å bli feit av for noko av fylka, vil ein vona at heradet ikkje ville koma Sør-Trøndelag serleg til byrde. Rindal gjer ikkje krav på nokon sentral plass i Sør-Trøndelag heller».

LES OGSÅ KOMMENTAREN: Året da trønder ble et skjellsord

Heller ikke i beskrivelsen av seg selv har rindalingene tydd til store ord. «I Rindal er det jamt over små forhold. Folket lever av jorda og litt skog. … Det skulle ikkje vere nokon grunn for Møre og Romsdal fylke å halda fast på dette heradet.» I en tid hvor man bruker omdømmeeksperter og PR-folk for å framstille enhver kommune som paradis på jord, var dette befriende lesing. Nå mener vi likevel at Rindal er unødig beskjedne. Rindal er flere ganger blitt kåret til landets beste kommune å bo i. For mange trøndere er Rindal først og fremst kjent som «porten til Trollheimen» med vakker og variert natur. I 2014 åpnet bygdas stolthet, det nybygde skimuseet som viser fram bygdas sterke skitradisjoner.

Ordfører Ola T. Heggem (Sp) har vært klar på at sammenslåingen av Trøndelag gjorde det mer aktuelt for Rindal å melde flytting. Neste år får de også følge av Halsa kommune, som sammen med Hemne og deler av Snillfjord blir nye Heim kommune. En som ikke er like glad for at Halsa og Rindal blir trøndersk, er den aktive samfunnsdebattanten Dordi Skuggevik. I et leserinnlegg i Tidens Krav beskrev hun sine følelser da det gikk opp for henne at det ville komme opp et skilt med «Trøndelag» der hun kjørte av ferga: «Helt plutselig veltet det et emosjonelt, primitivt, eruptivt steinalder-raseri opp i meg. Enda i dag, når jeg står opp til en ny dag, er raseriet der. Jeg er rasende på både rindalingene og på folk i Halsa.»

Vi får ta utfordringen og gi våre nye trøndere en god mottakelse. Kanskje vil til og med Dordi Skuggevik en dag akseptere flyttingen, selv om også det kan ta hundre år.