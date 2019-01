Vi tar eldrebølgen for Voi Voi-festivalen

Saken oppdateres.

Mandag gikk eldrefestivalen Voi Voi (samisk for hei, hei) av stabelen for andre år på rad. Festivalen, som arrangeres av Trondheim Symfoniorkester, trakk cirka 500 mennesker til Royal Garden og Olavshallen. Programmet var variert, og spente fra tale av eldreminister Åse Michaelsen (Frp) og arveråd fra advokater til ymse stands og festkonsert.

LES OGSÅ: La treliter'n leve

Det er egentlig merkelig at en slik festival ikke er blitt arrangert for lenge siden. Såkalte seniorer i en såpass stor by som Trondheim har riktignok mange tilbud og mye de kan ta seg til. Likevel, når du går ut av arbeidslivet og kanskje organisasjonslivet, er det mange som mister spennende arenaer der du treffer nye folk, får faglig påfyll og opplever kultur i et større fellesskap enn med dine nærmeste venner.

Hvis du har noen venner da. I likhet med ungdom, er det mange eldre som er ensomme. Mens gode relasjoner og et sosialt liv er det mest helsebringende i en persons liv, viktigere enn trim og influensavaksine, er det i den andre enden ensomhet som virkelig tar rotta på helsa. Voi Voi var derfor en naturlig arena for å presentere appen Seniorsmart. Appen, som er utviklet i samarbeid med NTNU, gir brukerne en oversikt over aktiviteter der du bor. Ved hjelp av appen kan du melde deg på eller invitere andre med. Kanskje kan den fungere som en mer elevert utgave av sjekkeappen Tinder også?

Å møtes i et fellesskap i det virkelige liv er nettopp det som gjør at festivaler er blitt så populære. Facebook er fint, men kjennetegnet for en festival er det «det brusende fellesskapet» der invidet er mindre relevant. Du gjør noe sammen med andre du ikke kjenner, det bryter med hverdagen, kanskje blir du uventet forelsket. I pausen der Voi Voi-deltagerne minglet utenfor storsalen i Royal Garden, slo det oss at det er det som skjer mellom musikken og foredragene som er viktigst. Men hadde det ikke vært en idé å arrangere en lignende festival utendørs på sommerstid? Pensjonister er riktignok travle, men de får sikkert klemt inn noen festivaldager mellom Olavsfest, Stiklestad og matfestival.

LES OGSÅ: Ikke rør fraværsgrensa