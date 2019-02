Trøndelag svekkes bit for bit

Han var en stigende stjerne i Ap. Så mente noen at han hadde kalt et medlem for bitch

Denne politibilen fikk skader for over 700 000 kroner

Saken oppdateres.

Denne uka kom nyheten om at Veterinærinstituttet skal flytte virksomheter fra Trondheim og flere andre byer til Ås utenfor Oslo. Forrige uke ble det kjent at Posten skal spare penger ved å legge all postsortering til Lørenskog. Om et års tid kan Posten kutte 60 årsverk i Trondheim.

Veterinærinstituttet må spare 20 millioner kroner på årets budsjett og løser dette ved å flytte virksomheter til Ås. I tillegg til at obduksjons- og laboratorievirksomheten i Trondheim nå skal flyttes, skal obduksjonsenheten i Tromsø legges ned. Også laboratorievirksomheten i Sandnes og Tromsø skal avvikles og flyttes til Ås.

Vi har liten sans for alle slike små drypp som til sammen utgjør en stadig større strøm inn til det sentrale østlandsområdet. Hele landet taper på en slik utvikling. Dette skjer i skarp kontrast til regjeringens løfter om å flytte arbeidsplasser ut av Oslo.

Ulike virksomheter må tilpasse seg en ny tid og må finne seg i at markeder endres og at det må spares penger. Men løsningen på alle utfordringen kan ikke være å avvikle virksomheter i regionene og heller samle kreftene rundt Oslo. Ser man utelukkende på enkelttilfellene av slike omstruktureringer, går man lett glipp av det store bildet. Når vi summerer alle disse sakene ser vi en svært uheldig utvikling.

En viktig kvalitet ved det norske samfunnet er at vi tar hele landet i bruk og sørger for at bosetting, arbeidsplasser og kompetanse er å finne også utenfor Oslo-området. Dette er et politisk ansvar.

Dersom Trøndelag skal bli en viktig stemme i kampen mot sentralisering, må trønderske politikere tre tydeligere frem i den offentlige debatten og engasjere seg i kampen mot at stadig nye arbeidsplasser legges ned i Trøndelag og flyttes til det sentrale Østlandet.