Det er tid for mer bærekraftig hyttebygging

Nordmenn er et hyttefolk, og vi elsker å dra på hyttene våre når helga kommer. Store hyttekommuner i Trøndelag, som Rennebu og Oppdal, har skapt vekst og inntekter ved å satse på nye hyttefelt. Det har gitt lokale arbeidsplasser, generert handel i de lokale butikkene, sørget for at det er folk i alpinanleggene og skapt nytt liv i fjellbygdene. Men ordføreren i Rennebu ser også utfordringer med den massive hyttebyggingen som har skjedd de siste årene.

- Vi kan ikke bygge ned den naturen hyttegjestene kommer for å oppleve, sier Øie til Adresseavisen. Nå tar han til orde for å legge til rette for bygging av mindre hytter og hytter som står tettere. For noen tiår siden var det vanlig med hytter på 150 kvadratmeter og store tomter. Det har lagt beslag på store naturområder.

Rennebu kommune legger opp til at det skal bygges mindre og mer miljøvennlig. På den måten kan hyttekommuner skape gode prosjekter som både ivaretar folks drøm om å eie en hytte, samtidig som de nye hyttefeltene ikke skaper store inngrep i naturen som hyttefolket vil oppleve. Det er en erkjennelse vi deler.

Det er tid for en politikk som legger opp til mer bærekraftig utbygging av nye hyttefelt i årene som kommer. Vi har stor forståelse for at mange vil realisere hyttedrømmen og tilbringe helger og ferier i fjellet eller ved kysten. Det ligger mye god folkehelse i et slikt liv.

Statistikken viser at det bygges mange nye hytter over hele landet. I 2018 ble det bygd over 4000 nye hytter. Siden år 2000 har Oppdal kommune nesten doblet antall hytter i kommunen. Den samme utviklingen ser vi også i en rekke andre trønderske kommuner.

Dersom nye generasjoner skal realisere hyttedrømmen, er det klokt å tenke i en mer bærekraftig retning. Dersom hyttene ødelegger naturen som hyttefolket kommer for å oppleve, risikerer kommunene å ødelegge for seg selv.