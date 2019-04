Alle voksne har mye å lære av overgrepssaken

Bendtner er blitt et problem for RBK

Saken oppdateres.

Siktelsen mot mannen omfatter alt fra voldtekt av barn til befatning med overgrepsbilder. Politiet har så langt avdekket av 21 jenter er ofre. Gjennom sosiale medier har den siktede 41-åringen overtalt inntil 50 svært unge trønderske jenter til å kle av seg foran kamera, sende bilder eller filmer med seksuelle handlinger. Noen har også møtt mannen og blitt utsatt for seksuelle overgrep.

Det er etterforskningsgruppen Sobi ved Trøndelag politidistriktet som etterforsker saken. Gruppen målretter sin innsats mot personer som laster ned, deler og oppbevarer overgrepsmateriale. De monitorerer nettet på en slik måte at de kan identifisere disse personene ved hjelp av IP-adresser. Gjennom det viktige arbeidet har de avdekket flere store saker. Politiadvokat Marianne Høyer opplyser til Adresseavisen at Sobi-gruppens arbeid så langt har ført til to rettskraftige dommer, en tiltale, en sak som er ferdig etterforsket, men ikke avgjort, samt fire saker som er under etterforskning.

I Adresseavisen forteller to av jentene om hvordan de ble lurt av mannen. Selv om de utmerket godt vet at de ikke skal sende bilder til fremmede, ble de manipulert til å tro at de snakket med noen helt andre. Jentene som forteller sin historie er svært modig, og hjelper oss som foreldre og andre voksenpersoner å forstå litt mer av den digitale ungdomskulturen. For mange av oss er det svært vanskelig å forstå hvordan uskyldige kanaler som Snapchat og Instagram kan brukes til å utnytte barn og unge. Bare tanken på at den hyggelige gutten du kjenner på Snapchat kan være en farlig pedofil, er for mange fjern og uvirkelig.

Faren til ei av jentene setter ord på et dilemma som mange kan kjenne på. - Jeg skjønner at vi som foreldre er helt i bakleksa når det gjelder Snapchat. Men hvor går grensa mellom det å overvåke barna og å gi dem frihet? Spørsmålet er godt, og det er selvsagt ikke en god løsning å skremme eller overvåke barna. Samtidig er nok både kunnskapen og interessen hos mange voksne alt for dårlig. I en tid hvor mye av den sosiale kontakten foregår på internett, må vi som voksenpersoner bry oss like mye om det som skjer på nettet som på fotballtreninga, på venninnekvelden eller i skolegården.