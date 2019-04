Vi har alle et ansvar for å oppføre oss som folk

Spillerne har et klart ansvar for å blø for klubben

Når enkelte vindkraftmotstandere sammenligner vindkraftutbygging på Frøya med Nazi-Tysklands okkupasjon av Norge, går det over alle støvleskaft.

I et lokaldemokrati skal det være rom for ulike meninger og et sterkt engasjement for eller imot ulike spørsmål. Det er en viktig og nødvendig del av vårt demokrati. Vi må alle tåle friske meningsutvekslinger om vindkraftutbygging og andre stridstema. Men når engasjementet fører til personangrep, trusler og hets mot meningsmotstandere, er det på tide å tenke seg nøye om.

I den opprivende striden om vindkraft på Frøya har det i påska dukket opp en plakat som sammenligner Trønderenergi og det tyske selskapet Stadtwerke München (SVM) med tyske okkupanter fra andre verdenskrig. En plakat som nå deles på sosiale medier, viser tyske nazizombier fra filmen «Død snø» foran noen vindmøller. Plakaten har teksten «TrønderTerror raserer Trøndelag» og «Ny okkupasjon».

Vi vet ikke hvem som har laget plakaten, men den spres nå av flere for å styrke kampen mot vindkraftanlegget, Trønderenergi og det tyske selskapet SVM. En slik måte å kjempe mot vindkraftanleggene på er en total avsporing og er med på å ødelegge det offentlige ordskiftet.

2019 er lokaldemokratiets år, og til høsten skal mer enn 10 000 lokalpolitikere velges inn til kommunestyrer landet over. De gjør en viktig jobb. Vi ser stadig eksempler på at lokale politikere og meningsbærere utsettes for kritikk som går for langt og blir for personlig. Sosiale medier har vært med på å gjøre det lettere for folk å engasjere seg. Men mulighetene slike medier gir, misbrukes for ofte av mennesker som angriper enkeltpersoner fremfor å argumentere for sine meninger. En undersøkelse KS har foretatt, viser at mer enn fire av 10 lokalpolitikere har opplevd hat og trusler. Debattklimaet har ført til at mange ønsker å slutte i politikken. Det er alvorlig.

Politikere må tåle uenighet, men personangrep og hets truer demokratiet. Vi bør alle ta et ansvar for å forhindre at det offentlige ordskiftet tilgrises. Og vi bør begynne med oss selv for å skape et sunnere klima for debattene.