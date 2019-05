Dropp omkamp om pelsdyrnæringen

Reiselysten? Hit reiser du fra Værnes for under 500 kroner akkurat nå

Søndag fortalte NRK om en pelsdyrbonde i Rogaland som opplevde at Mattilsynet skrev en rapport om gården hans som rett og slett ikke var sann. Tilsynsrapporten beskrev dehydrert og utsultet mink, som var syke og fulle av sår.

Etter et besøk på gården noen dager etter den første visitten, ble tilsynsmyndigheten svar skyldig da bonden inviterte dem inn for å se på dyrene på ny. Der og da besluttet de at rapporten skulle slettes. Et lydopptak bonden gjorde av en telefonsamtale med en avdelingsleder, gir inntrykk av at Mattilsynet senere forsøkte å holde saken unna offentligheten.

Det er alvorlig og nedslående at en offentlig myndighet skriver rapporter som ikke er sanne. Det er bra at landbruksministeren nå krever en forklaring fra Mattilsynet.

Men Senterpartiet bommer når de bruker denne avsløringen til å kreve at den varslede avviklingen av pelsdyrnæringen blir satt på vent. Saken er nå til behandling i Stortinget, og etter planen skal pelsdyrhold forbys innen 1. februar 2025.

Takket være Venstres gjennomslag i Jeløy-plattformen har saken flertall i Stortinget, men Senterpartiet kjemper fortsatt imot. I Politisk kvarter på NRK tirsdag tok parlamentarisk leder Marit Arnstad til orde for at alle pelsdyrrapporter fra Mattilsynet må granskes før Stortinget fatter vedtak i saken.

Det er ingen god idé. Like lite som én rapport om reelle dyretragedier skal være nok til å legge ned pelsdyrnæringen, kan én feilaktig rapport rettferdiggjøre at Stortinget utsetter vedtaket.

I lovforslaget fra regjeringen er det klart at det ikke er enkeltrapporter om dyremishandling som ligger bak forbudet mot pelsdyrhold, men en erkjennelse av at rovdyr ikke hører hjemme i nettingbur. Uretten pelsdyrbonden i Rogaland ble utsatt for, endrer ikke på det.