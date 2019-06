Ja til mer likestilling i Trondheims gater

Kastbrekka feil sted for nye boliger

Under 15 prosent av navnegatene i Trondheim bærer kvinnenavn. Arbeiderpartiet foreslår derfor at alle nye gater med personnavn som hovedregel skal oppkalles etter kvinner.

Tallene tyder på at slike grep må til. Selv om byens politikere lenge har snakket om hvor viktig det er at også kvinner æres når nye gater skal få navn, vises det ikke i praksis. Ifølge Arbeiderpartiets gjennomgang er 21 gater oppkalt etter menn siden 2012, mens bare elleve trondheimsgater er oppkalt etter kvinner.

Arbeiderpartiets forslag ble enstemmig vedtatt i kultur-, idretts- og friluftskomiteen sist uke, og skal opp i bystyremøtet senere i juni. Dersom det får flertall, tvinges både politikere og rådmannen til å lete blant kvinnene når det blir bestemt at en gate skal oppkalles etter en person.

Vi tror ikke jobben blir vanskelig. I Adresseavisen lørdag lanserte Aps Annette Ystgaard og Julie Indstad Hole en liste med 30 aktuelle kvinner. Der er det mange spennende forslag, som jordmor Valentine Smith (1873-1964). Foregangskvinnen innen moderne fødselsomsorg gjorde en formidabel innsats for ugifte og fattige mødre i Trondheim. En annen er kunstneren, fredsaktivisten og motstandskvinnen Reidun Aune. Under krigen opererte hun blant annet som kurér, og ga London etterretning fra Trondheim via radio.

Flere kvinnenavn på byens gater er mer enn et viktig likestillingspolitisk symbol. Det er også en gyllen anledning til at trondhjemmerne får lære mer om de mange fascinerende kvinnene som har preget byens, regionens og nasjonens historie.

Fra før av er professoren, ingeniøren, overlegen og biskopen overrepresentert på byens gateskilt. Politikerne bør benytte «kvinnekampanjen» til å se etter kvinner fra alle sosiale lag, ikke bare de øverste. Mangfold mer enn kjønn. Det er uansett på tide at Fredrikke Qvam, Gina Krog og de rundt 80 kvinnene på byens gateskilt får selskap av flere medsøstre.