Fortsatt nødvendig å regulere spillmarkedet

Saken oppdateres.

Det er ikke få gangene i løpet av en TV-kveld vi blir utsatt for reklame på utenlandske kanaler fra et av mange spillselskaper. Så er dette markedet også enormt, og nå ønsker de utenlandske selskapene å ta en del av det norske spillmarkedet. Regjeringen svarer med flere tiltak for å hindre at den norske enerettsmodellen blir utfordret. Det er en kamp vi støtter fullt ut.

Enerettsmodellen betyr at det bare er aktører med lisens til å arrangere pengespill i Norge som har tillatelse til å reklamere for sine spill. Dette er forbeholdt Norsk Tipping, Norsk Rikstoto og enkelte private lotterier. Norsk Tipping har det statlige monopolet på en rekke pengespill. Det har to viktige funksjoner: Det skal hindre at såkalte «sårbare spillere» blir spilleavhengige og havner i et økonomisk uføre. Spillmonopolet sørger også for store inntekter til norsk idrett.

Det er ingen tvil om at spilleavhengighet er et samfunnsproblem. Den siste befolkningsundersøkelsen fra 2015 anslo at det er over 120 000 risiko- og problemspillere i Norge. De siste årene har økt tilgang til mange utenlandske TV-kanaler og spill på nett eksponert spillinteresserte for tildels aggressiv markedsføring, med utsikter til store gevinster. Studier viser at halvparten av nordmenns pengespill på nett skjer utenfor enerettsmodellen.

Presset på den norske modellen har økt det siste året. Flere spillselskaper har saksøkt Norge blant annet fordi de mener enerettsmodellen bryter med EØS-avtalen, og at utbetalinger fra utenlandske selskaper til norske spillere blir stoppet. Regjeringen har svart med å komme med forslag om lovforbud mot reklame for utenlandske pengespill. Regjeringen vil også innføre en varslingsordning der spillere som går inn på utenlandske spillsider, blir advart mot at de bryter norsk lov.

Kampen mot å slippe løs spillmarkedet er også under press her hjemme. Sjakkmester Magnus Carlsens samarbeid med et bettingselskap om en sponsoravtale, har satt sinnene i kok i sjakkforbundet. Spørsmålet er om kampen for spillmonopolet er tapt, og at myndighetene blir tvunget til å innføre en lisensordning der de beholder kontrollen og får skatteinntekter. Det vil i så fall være et nederlag for alle de som sliter med spilleavhengighet.