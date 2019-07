Forbrukerne har makt over kjedene

Saken oppdateres.

Konkurransen blant dagligvarekundene er tilsynelatende knalltøff mellom tre store kjeder og en veldig liten. Den stadig økende markedsmakten på noen få aktører, bekymrer næringsministeren. Regjeringen vil nå skjerpe kontrollen og overvåkingen av bransjen. Det er helt nødvendig. Den største påvirkningen på konkurransen er det likevel du som forbruker som har.

LES OGSÅ: Forbrukerrådet kaller Rema/Coop-samarbeidet uholdbart

Denne uka kom nye tall for veksten i dagligvaremarkedet. Den viser at trøndereide Rema 1000 taper markedsandeler, mens de to største kjedene, Norgesgruppen og Coop, blir større. I dag dominerer Norgesgruppen med knapt 44 prosent, Coop har drøyt 29 prosent, Rema 1000 har falt under 24 prosent, mens Bunnpris har 3,6 prosent av markedet. Faren er at de største blir enda større og får enda sterkere markedsmakt. Det kan bety høyere priser og dårligere vareutvalg.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) mener mindre konkurranse i dagligvaremarkedet gir høyere priser, lite effektiv ressursbruk og lite nyskaping. Statsråden har likevel begrensede virkemidler for å endre situasjonen. Myndighetene kan hindre at de store kjedene kjøper opp de mindre, slik at det blir enda færre aktører innenfor detaljist-, grossist- og leverandørleddet. Men regjeringen kan lite gjøre med at forbrukerne velger den ene butikken fremfor den andre. Fri konkurranse er som regel en fordel for forbrukerne, men markedet tåler ikke færre enda kjeder.

LES OGSÅ: Disse Ica-butikkene kan bli krevd solgt

Ved årsskiftet la regjeringen frem en stortingsmelding om handelsnæringen. Det vil legge til rette for økt konkurranse innenfor detaljhandel og distribusjon av matvarer og andre dagligvarer. Konkurransen skal styrkes både blant leverandørene og blant kjedene. To tiltak skal settes inn for oppnå bedre konkurranse. Det ene er å senke terskelen for hvilke saker som etterforskes, og overvåkingen av bransjen skal intensiveres. Det betyr blant annet at Konkurransetilsynet skal gå inn i flere saker.

Les også: Reitan: - Ica var min store, våte drøm

Forbrukerne er både pris- og kvalitetsbevisste, og det er opp til kjedene å sørge for at de leverer det kundene etterspør. Men da må det også være reell konkurranse i alle ledd.