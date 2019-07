Trump spiller på rasisme

Saken oppdateres.

Han gikk målrettet etter de fire demokratiske kongresskvinnene han i en Twitter-melding ba reise tilbake til de «kriminalitetsinfiserte landene de kom fra». Alle fire er amerikanske statsborgere, og tre av dem er også født i USA. Både politiske motstandere og utenlandske statsledere fordømte uttalelsen. Kritikken bet, som vanlig, ikke på presidenten.

Under folkemøtet i Nord-Carolina anklaget han de fire politikerne for å ville ødelegge Amerika. Da han gikk løs på representanten Ilhan Omar, begynte folkemengden å rope «Send henne tilbake! Send henne tilbake!». Trump gjorde ingenting for å stanse dem. I stedet tok han en pause i talen slik at ropene kom tydelig frem. Videoklippene fra seansen gir frysninger på ryggen. Det er skremmende å se hvordan Trump bevisst spiller på – og bidrar til å øke – fremmedfrykten i det amerikanske samfunnet.

Han vet hva han gjør. Han går ofte utenfor manus, men denne gangen leste han fra skjermen. Amerikanske medier skriver at kilder nær presidenten sier at angrepene på de fire politikerne er en bevisst strategi. De fire kvinnene står langt ute på venstresiden i Det demokratiske parti i USA. Hans angrep på dem fører til at moderate demokrater tar dem i forsvar. Dette bruker Trump til å fremstille alle i partiet som sosialister og en trussel mot den amerikanske drømmen.

Samtidig spiller han bevisst på at kvinnene har minoritetsbakgrunn. Trump er langt fra den første amerikanske politikeren som sanker stemmer ved å lage fiendebilder av innvandrere og deres etterkommere. Tidligere var det irske katolikker det ble advart mot.

Etter valgseieren lovet Trump å samle det amerikanske folket. Det har vi dessverre sett lite av. Det er nedslående at presidenten i opptakten til valgkampen fortsetter sin splittende og rasistiske retorikk.