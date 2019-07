En europeisk koalisjon må også ha FN i ryggen

- Vi må tåle å høre at livet er jævlig, for da kan kanskje flere orke å leve det

Administrerende direktør i Rederiforbundet, Harald Solberg, omtaler situasjonen der også sivile skip har blitt mål, som uvanlig og historisk alvorlig. At Hormuzstredet er en viktig sjørute for å frakte olje fra Midtøsten og til markeder i Asia, Europa og Nord-Amerika, gjør at situasjonen også kan få alvorlige konsekvenser for verdensøkonomien.

Det er ingen tvil om at Norge må ta sin del av ansvaret for å sikre den internasjonale skipstrafikken, også om det innebærer at militære virkemidler tas i bruk mot Iran. Rederiforbundet opplyser om at det befinner seg et titalls skip med norsk tilknytning i området. En av USAs viktigste marinebaser ligger ved Persiabukten. Selv om USA tradisjonelt har påtatt seg oppgaven med å beskytte kommersiell skipstrafikk gjennom stredet, stiller likevel Norge seg, likhet med flere andre land, foreløpig avventende til en forespørsel om å bidra til en USA-ledet operasjon.

Det er ikke overraskende. Knut Arild Hareide, KrFs medlem av Stortingets utenriks- og forsvarskomité, påpeker at USAs uttrekning fra atomavtalen i fjor, som har vakt misnøye i Europa, har bidratt betydelig til å øke spenningen. Hareide har rett når han advarer mot at en slik koalisjon kan eskalere situasjonen ytterligere.

Mens politikere i Høyre og Frp har åpnet for norsk deltakelse, etterlyser Arbeiderpartiets utenriks- og forsvarspolitiske talsperson Anniken Huitfeldt støtte i et FN-mandat før Norge skal si seg villig til å delta.

Mandag tok saken en ny vending da Storbritannias utenriksminister Jeremy Hunt lanserte et forslag om å sette sammen en europeisk marinestyrke, istedenfor å følge USA. Hva det norske svaret blir på britenes invitasjon, er det foreløpig for tidlig å si. Likevel tilsier mye at et slikt initiativ vil få langt bredere støtte i Stortinget enn det USAs forslag har fått. Det er likevel ingen grunn til at det ikke skal stilles krav til at også et europeisk initiativ må ha FN i ryggen.