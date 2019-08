Ta svømmeundervisningen utendørs også

Debatt: Leon (21): - Hvorfor har vi ikke buss for en tier under festivalsommeren i Trondheim?

I går fortalte Adresseavisen om tre personer som utførte hjerte- og lungeredning på en kvinne som havnet i en badeulykke på Øysand i helgen. I Malvik ble ei jente som holdt på å drukne, slept inn til land av gode hjelpere i båt. Ved Nedre Leirfoss reddet to kamerater en gutt opp fra Nidelva etter at han flere ganger havnet under vann.

Privatpersoners innsats har allerede reddet flere liv i Trøndelag i sommer. Sommer og godvær er høysesong for drukningsulykker. Dessverre ender mange av dem med døden.

NRK forteller at nesten like mange døde av drukning som i trafikken i Norge i fjor. Totalt druknet 102 personer, mens 108 mistet livet i trafikkulykker. «Vi må ha bedre svømmeundervisning, mer informasjon og holdningsskapende arbeid,» sier brann- og redningssjef Torbjørn Mæhlumsveen.

Det har han selvsagt helt rett i. Norske barn er slett ikke flinkest i svømmeklassen. Tvert imot, vi ligger dårligst an i Norden. En undersøkelse fra Norges svømmeforbund fra 2013 viser at kun omtrent halvparten av 10-åringene kan svømme 200 meter.

Derfor er det nedslående å lese i VG at over åtte millioner kroner som kommunene har fått i tilskudd til svømmeopplæring, står ubrukt. Norske kommuner bør kappes om å få fatt i midlene som er igjen. Forhåpentligvis vil noen av dem benytte sjansen til å lære barn og ungdom å svømme utendørs.

Ifølge redningstjenestene er det et paradoks at mens nesten alle drukningsulykker skjer ute i friluft, skjer nesten all svømmeundervisning innendørs. Det er stor forskjell på å bade i et oppvarmet basseng, kontra i en kald fjord med høye bølger eller i ei elv med kraftige strømninger. Barn må lære å svømme i åpent vann. Førstelektor Egil Galaaen Gjølme ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU sier til NRK at skolene bryter opplæringsloven når barna ikke lærer å svømme utendørs.

Det høres strabasiøst ut å organisere utesvømming i Norge i skoleåret. Men flere skoler får det til, som Huseby skole i Trondheim. Heldigvis finnes det våtdrakter. Mens kommunene må ta grep for å bedre svømmeopplæringen, må vi andre fortsette å bry oss om hverandre på stranda. En drukning skjer ofte i det stille. Ser du noe du reagerer på, grip inn. Du kan redde et liv.